Gestionan incentivos fiscales para afectados por bloqueos y enfrentamientos en Jalisco

La diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, propuso exhortar a los ayuntamientos de los 125 municipios de Jalisco para establecer incentivos fiscales, descuentos, condonaciones y prórrogas en contribuciones municipales para quienes registraron pérdidas en su actividad comercial, vivienda o bienes materiales tras los bloqueos del pasado 22 de febrero.

Esto al señalar que miles de familias y pequeños negocios en Jalisco aún enfrentan los efectos económicos y patrimoniales derivados de los incidentes ocurridos el 22 de febrero, que provocaron bloqueos carreteros, hechos violentos y la activación de un Código Rojo en la entidad, lo que suspendió actividades económicas, educativas y comerciales durante el lunes y parte del martes.

"Lo que estamos buscando es que los municipios extiendan el periodo de descuentos en multas, recargos, predial, licencias de giro, y que, si consideran prudente, hagan modificaciones adicionales en sus leyes de ingresos para ayudar a la economía de las familias", indicó la legisladora.

La legisladora local destacó que cada comercio afectado y cada vivienda dañada representa el esfuerzo de una familia y la estabilidad de una comunidad. Por ello, subrayó la urgencia de que los municipios cuenten con herramientas legales que permitan otorgar beneficios fiscales temporales y extraordinarios.

Plantea opciones como ampliación de plazos para descuentos de pronto pago; condonaciones parciales o totales de recargos o estímulos temporales o facilidades administrativas.

"Muchos comercios y microempresas perdieron productos, infraestructura y su sustento diario. Esta iniciativa genera un mecanismo claro para que puedan recuperarse", añadió.

La propuesta también busca extender los beneficios previamente autorizados hasta marzo, agregando un periodo adicional para cubrir las necesidades inmediatas de contribuyentes y pequeños empresarios, evitando cierres definitivos y preservando empleos locales.

Las medidas no implican renuncia a la potestad recaudatoria, sino que son instrumentos de apoyo temporal para preservar la base contributiva municipal y proteger la economía local. El Congreso local también gestiona y coordina la distribución de fondos estatales de reactivación económica, incluyendo una bolsa inicial de casi 4 mil millones de pesos destinada a reactivar negocios y proteger empleos.

A esto se sumarán más de 60 millones de pesos adicionales del Fideicomiso creado en la pandemia, que pasará de voluntario a obligatorio, garantizando recursos continuos para apoyar a las familias y unidades productivas.

La diputada emecista hizo un llamado a la Federación para complementar los recursos estatales, reforzando la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Explicó que, si bien el Estado ya destinó recursos significativos para reactivar la economía tras los hechos del 22 de febrero, la magnitud de las pérdidas requiere coordinación desde todos los niveles institucionales.

Reiteró que muchas micro, pequeñas y medianas empresas sufrieron pérdidas incuantificables en transporte, mercancías e infraestructura, por lo que la acción conjunta resulta indispensable para la recuperación económica.



YC