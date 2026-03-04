Jalisco alista operativo con mil mujeres policías para marchas del 8M

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de Jalisco presentó la agenda estatal “Juntas desde la raíz” para la conmemoración del 8 de marzo de 2026, que contempla más de 250 actividades formativas, culturales y de sensibilización a lo largo del mes. Las acciones —que iniciaron el 1 de marzo y concluirán el día 28— involucran a todas las secretarías, Unidades de Igualdad de Género e instancias municipales, como parte de una estrategia transversal orientada a fortalecer la igualdad sustantiva y la erradicación de violencias contra las mujeres.

La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya Hernández, subrayó que la conmemoración busca reconocer la lucha histórica por los derechos de las mujeres y consolidar una política pública articulada entre dependencias y sectores sociales. La agenda completa puede consultarse en el portal oficial igualdad.jalisco.gob.mx.

En paralelo, el Estado alista un operativo especial de seguridad con motivo de las movilizaciones del 8M, en coordinación con municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, se instalará una mesa interinstitucional para garantizar condiciones de respeto y libre manifestación. La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco desplegará un estado de fuerza integrado por mil mujeres policías, ante una asistencia estimada superior a 50 mil participantes.

El dispositivo operará bajo tres ejes:

Enfoque de derechos humanos con protocolos de no confrontación;

Medidas de protección y salud —incluidos puntos de hidratación y atención médica en la Glorieta de las y los Desaparecidos (12:00 horas) y el Parque Morelos (16:00 horas)—;

Y diálogo permanente con colectivas organizadoras.

Como parte de la conmemoración, también se realizará la lectura del Manifiesto 8M, la iluminación en morado de edificios públicos y actividades de formación como el “Laboratorio de Comunicación Política” y el “Panel de Mujeres Empresarias”, dirigidas a impulsar el liderazgo y la autonomía económica y política de las mujeres.

PUEDES LEER: Lemus anuncia fondo solidario para comercios y trabajadores afectados por bloqueos

YC

