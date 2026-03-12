SIAPA no descarta deuda para proyectos hidrosanitarios; requieren más recursos

El director del SIAPA , Antonio Juárez Trueba, dijo que no se descarta la contratación de deuda para financiar algunos proyectos que requiere el organismo con el fin de mejorar la calidad del agua que requiere la población en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En reunión con diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco , el funcionario fue cuestionado por la coordinadora del PRI en el Legislativo, María del Refugio Camarena: “¿Se requiere deuda?” preguntó la coordinadora priísta, mientras que Antonio Juárez respondió: “Sí, yo les mencionaba que ya tenemos proyecto ejecutivo para el acueducto sustituto y ya tenemos las ingenierías básicas para la planta potabilizadora de Miravalle.

”Hoy se están haciendo los análisis financieros respectivos, se están buscando los financiamientos para ver cuál es la figura que más se necesita".

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

El Director del SIAPA añadió que el organismo también analiza implementar un programa de prescripción de adeudos para atender la cartera vencida, la cual supera los 19 mil millones de pesos.

SIAPA recursos económicos para impulsar proyectos

Por otro lado, Juárez Trueba señaló que en el SIAPA “no tenemos recursos”, al señalar que requieren de recursos económicos para impulsar proyectos: “Yo les quisiera pedir de la mejor manera y muy encarecidamente: ustedes son legisladores, ayúdennos asignando mayor recurso o un presupuesto específico para el SIAPA”.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

“En el SIAPA tenemos cero pesos más que lo que nos ingresa como producto de los servicios que prestamos, entonces, ayúdennos también para tener más recursos y poder renovar toda esa infraestructura”.

El funcionario indicó que ya se está trabajando en la renovación de la red hidrosanitaria, empezando por la zona de Analco, en Guadalajara.

Y también pidió a legisladores que analicen autorizar que el cobro de la tarifa refleje el costo real, al señalar que la producción de un metro cúbico cuesta 28.47 pesos y el pago promedio que se recibe es de 19.91 pesos.

EE