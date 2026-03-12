PRI Jalisco galardona a militantes y figuras destacadas

En el marco de la celebración del 97 aniversario del PRI, esta tarde el partido llevó a cabo un evento en el que reconoció a militantes y figuras destacadas. En total se entregaron 55 galardones.

Las distinciones fueron Medalla Silvano Barba González al mérito militante, Medalla Guillermo Cosío Vidaurri al mérito por lealtad partidista, reconocimiento al mérito del dirigente estatal, reconocimiento al dirigente municipal, reconocimiento al mérito dirigente seccional, reconocimiento al mérito femenil y reconocimiento al mérito juvenil.

El primero en recibir su galardón fue el notario Vidal González Durán, quien ha sido militante tricolor por más de 55 años. Se ha desempeñado como tesorero del PRI estatal, diputado y regidor. En representación de las y los galardonados, comentó que el partido es una “escuela de vida pública, un espacio de formación cívica, un proyecto histórico que ha acompañado el desarrollo de nuestro país durante décadas”.

Apuntó que el programa del PRI es una guía para construir un México con justicia social y democracia. “Muchos de nosotros iniciamos nuestra participación movidos por la esperanza de construir el bienestar de nuestras comunidades”, mencionó.

“Con el paso del tiempo hemos comprendido que la política, cuando se ejerce con vocación de servicio, cuando se usa como una herramienta poderosa para transformar realidades, para abrir oportunidades, para fortalecer nuestras instituciones. Este reconocimiento no lo entendemos como un punto de llegada, sino como un compromiso renovado”, agregó.

González Durán enfatizó en que la militancia se mide por la constancia, la lealtad y la disposición de trabajar.

Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, señaló que la Comisión de Justicia Partidaria hizo una selección minuciosa de las y los galardonados. Afirmó que cerca de cumplir un siglo de existencia, el PRI demuestra una “voluntad inquebrantable”, y ha sido gracias a los militantes que el partido puede celebrar un aniversario más.

“Ser priista por supuesto que es de herencia, pero también ser priista es un orgullo, y hoy, como siempre ha sido, ser priista es una enorme responsabilidad [...]. Con el PRI estábamos mejor porque sí, aunque les duela a los que hoy desgobiernan el estado y el país, sí somos mucho mejores”, expresó.

Haro Ramírez agregó que el PRI congrega juventudes, hombres y mujeres y liderazgos sociales, con lo que se demuestra la pluralidad del partido tricolor. Agradeció que la militancia la eligió para la dirigencia estatal por cuatro años más, en un proceso que calificó como transparente y que involucró a todo Jalisco.

“Los priistas somos mucho mejores. No somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar, y eso está a la vista de todos, todo el mundo lo reconoce. Hoy tenemos que hacer el llamado nuevamente a nuestras dirigencias municipales, a nuestros liderazgos municipales, a nuestros liderazgos de los sectores y las organizaciones: el tiempo llegó, es la hora, es el momento y es el lugar para organizarnos, para ordenarnos, para definir proyectos. Para ir con las y los mejores a la conquista de la confianza”, dijo.

Enfatizó en que esa confianza se debe traducir en votos y dar resultados a la ciudadanía.

El secretario general del PRI Jalisco y diputado local, Aurelio Fonseca, resaltó que, a lo largo de 97 años, el partido ha defendido luchas sociales, y ahora busca proteger el futuro de los jóvenes y las infancias, así como resguardar a los adultos mayores.

“Daremos la lucha y estaremos trabajando desde cualquier rincón, y esto lo vamos a hacer gracias a cada uno de ustedes, porque ustedes tienen una gran responsabilidad en sus municipios, que son tan importantes todos, en esos 125 en los que se ha estado trabajando en tierra. Se han recorrido y ha habido tomas de protesta de estos comités [...]. El Partido Revolucionario Institucional es el mejor y no lo van a acabar”.

MF