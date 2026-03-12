DIF Zapopan obtiene certificación del IDEFT en atención al ciudadano

DIF Zapopan ha certificado a parte de su personal en el Estándar de Competencia ECO105 Atención al Ciudadano en el Sector Público. Este proceso de capacitación y evaluación fue realizado por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT). Treinta colaboradores recibieron su certificación oficial para una atención más profesional y cercana a las familias del municipio.

Este logro posiciona al Sistema DIF Zapopan como el primer organismo gubernamental en certificar formalmente a su personal en este estándar. La iniciativa subraya el compromiso de la institución con la calidad y la eficiencia en el servicio público a los ciudadanos .

La importancia del capital humano

La presidenta del Sistema DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie, enfatizó que el capital humano es la principal fortaleza de la institución. Destacó que invertir en la capacitación se traduce directamente en una mejor atención para la ciudadanía. El esfuerzo de los colaboradores se multiplicará en el servicio diario.

La directora general, Karla Guillermina Segura Juárez, resaltó que el trabajo del sistema se basa en la vocación de servicio del personal. Explicó que la institución no solo entrega apoyos, sino también acompañamiento, orientación y servicios especializados a la población.

Por ello, la preparación del personal con las herramientas necesarias para un servicio de calidad es fundamental. Esta certificación forma parte de un plan amplio de profesionalización para mejorar la experiencia de atención ciudadana.

Reconocimiento y alcance nacional

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, reconoció el compromiso del DIF Zapopan por impulsar la profesionalización del servicio público. Agradeció la confianza depositada en su instituto para la certificación. El IDEFT es el primer instituto del país en fungir como centro evaluador y certificador.

Además, el IDEFT tiene la distinción de ser Comité de Gestión por Competencias del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Esto le permite impulsar la creación de nuevos estándares aplicables en todo el territorio nacional.

La Secretaría de Educación Pública integra estos estándares de competencia laboral en los registros oficiales de formación profesional . Esto confiere un mayor reconocimiento institucional a las certificaciones obtenidas, fortaleciendo la calidad institucional.

Fortaleciendo el servicio público

José María Ceballos, director de Técnica Académica del IDEFT, explicó que el estándar ECO105 es un modelo nacional que implica capacitación y evaluación formal de las competencias. Certifica que el personal está preparado para ofrecer una mejor atención.

Verónica Gutiérrez, directora del plantel Zapopan, coincidió en que estos procesos consolidan un servicio público más profesional, eficiente y cercano a la población. Mejoran la experiencia del ciudadano en cada interacción.

Silvia Álvarez, en representación de los egresados, agradeció al Sistema DIF Zapopan por impulsar iniciativas de desarrollo profesional. También extendió su gratitud al IDEFT por generar espacios formativos para adquirir y reforzar habilidades y herramientas esenciales para su labor con mayor sensibilidad, empatía y profesionalismo.

Esta estrategia de fortalecimiento de la capacitación para el trabajo y profesionalización del servicio público es impulsada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el secretario de Educación del estado, Juan Carlos Flores Miramontes.

