Acuerdan Setran y Ualabee alianza para monitorear unidades de transporte público

La Secretaría de Transporte (Setran) firmó hoy una alianza estratégica con Ualabee, empresa socia tecnológica de Google, para establecer el seguimiento en tiempo real de 220 rutas y mil 500 unidades que brindan el servicio en la entidad.

El acuerdo, con dos etapas de implementación en 2026, permitirá integrar información para visualización en tiempo real a través de aplicaciones como Google Maps y Waze.

"Es una gran noticia, esta herramienta nos permite estar al nivel de sistemas de transporte de las principales ciudades del mundo; esta es una herramienta global que hoy llega a Jalisco en beneficio de las y los usuarios del transporte público", afirmó Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco.

En la primera etapa, cuya conclusión se prevé en diez semanas, se actualizarán los archivos GTFS (General Transit Feed Specification, por sus siglas en inglés), estáticos de las 220 rutas de transporte público, lo que permitirá su correcta visualización en Google Maps, y se integrarán las 100 unidades que operarán en las rutas especiales previstas para el Mundial 2026.

La actualización de las rutas o derroteros servirá como insumo para lograr la visualización de las unidades en tiempo real.

Con la herramienta, los usuarios podrán agilizar la planeación de viajes y la optimización del tiempo de espera de los usuarios, permitiendo traslados más seguros y eficientes.

"Este es un compromiso cumplido con la FEU, y con la ciudadanía en general, en tener una app que les pueda dar certeza en torno a los tiempos y movimientos que tienen los sistemas de transporte público en Jalisco", destacó Lemus Navarro.

Fernanda Romero, Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), celebró que la herramienta facilitará el día a día de las y los estudiantes, así como de la ciudadanía.

"Es uno de los más de diez acuerdos que logramos hacer en esta mesa y que, de verdad, creemos que este es un paso importante para la movilidad de Jalisco. Si queremos que Jalisco avance hacia la movilidad modernizada, necesitamos darle herramientas al ciudadano y al jaliscienses", señaló.

Diego Monraz Villaseñor, titular de Setran, destacó que Jalisco será el primer estado a nivel nacional que logrará este avance tecnológico, de manera integral en todos los medios del transporte público masivo y colectivo, así como en las ciudades del estado donde hay sistema del transporte público con esta modalidad. Se plantea la incorporación de alertas a la ciudadanía para comunicar eventualidades en las vías o los sistemas, y prevenir posibles afectaciones en el servicio.

Cabe resaltar que, actualmente, la totalidad de las unidades de transporte cuentan con GPS como parte de su equipamiento de recaudo, por lo que la colaboración permitirá hacer útil la información para la persona usuaria y visibilizar la georreferenciación de unidades en cuestión de segundos.

Jesús Eduardo Miranda Santiago, representante de la empresa Ualaebee, destacó el trabajo de iniciativas como esta, con el objetivo de mejorar la vida cotidiana de las personas.

"Este proyecto consolida la red bajo estándares internacionales, y la traduce en mejoras concretas para el usuario y la gestión pública" , pronunció Eduardo Miranda.

La segunda etapa del proyecto, a desarrollarse también este año, contempla incorporar la totalidad del parque vehicular del transporte público en Jalisco, es decir, cuatro mil 500 unidades para visualización en tiempo real en Google Maps.

