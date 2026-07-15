La bancada de Morena y aliados en el Congreso de Jalisco pidió al gobierno estatal diálogo y no endeudamiento por el Plan Hídrico presentado este martes ante el Legislativo.

Dicho documento fue entregado al Congreso y consiste en un diagnóstico de la crisis del agua, con los cuales se podrán determinar los proyectos para hacer frente a la problemática. El coordinador morenista en el Congreso local, Miguel de la Rosa, llama a que haya disposición al diálogo para brindar soluciones a la población.

"Convocándoles a un apego a la verdad y ojalá que consideraran la disposición para el diálogo serio, respetuoso, con la sociedad, con las organizaciones civiles, con los especialistas, con la oposición y con el Gobierno Federal. Si se atendiera bajo estos principios, se podría dar paso a que en Jalisco se pudiera atender la grave crisis hídrica que nos afecta y que padecemos todas y todos .

"Es necesario sumar esfuerzos para la construcción de un plan que resuelva la problemática que enfrentamos, pero este plan tiene que construirse bajo un diagnóstico preciso y debe sumar en su construcción estrategias que atiendan los requerimientos y necesidades técnico-científicas para resolver dicha problemática", dijo en rueda de prensa.

Rechazan endeudamiento por Plan Hídrico en Jalisco

El legislador, junto con otros coordinadores parlamentarios, dejó en claro su rechazo a cualquier posibilidad de financiamiento de proyectos hídricos mediante un endeudamiento.

"Consideramos que es posible resolver el problema de abasto y de calidad del agua sin requerir esquemas de contratación de deuda y tampoco sin recurrir a esquemas de convenio con asociaciones público-privadas", dijo De la Rosa.

En contraste, recomendó que se atienda la corrupción que haya en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), el efectivo cobro de las deudas del organismo, atender los problemas de robos de agua a partir de tomas clandestinas en la red hidrosanitaria , esto para evitar mermas en el agua que se debe suministrar a las viviendas de la ciudad; así como destinar, por lo menos, 5 mil millones de pesos anuales por el Gobierno del Estado para "capitalizar al Siapa".

Otros legisladores, como Tonantzin Cárdenas, Leonardo Almaguer o Tonatiuh Bravo, declararon su rechazo a cualquier esquema de privatizar al Siapa.

Además, aseguraron que ha habido apoyo del Gobierno de México para la construcción de la presa El Zapotillo, así como para el saneamiento del río Santiago con la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales, la ampliación de otras tres o la instalación de tres estaciones de monitoreo para medir la calidad del agua.

También señalaron que, desde 2020 a la fecha, hay 9 mil 148 reportes de mala calidad del agua en 475 colonias afectadas , y que la cartera vencida se disparó desde 2018, al incrementarse en más de 8 mil millones de pesos desde entonces.

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FF