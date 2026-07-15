Las medidas de corto plazo para atender la mala calidad de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que incluye entrega de garrafones, vales para llenado de los mismos, pipas en todas las casas que reciben líquido contaminado y plantas potabilizadoras emergentes en espacios públicos; tendrán un costo de alrededor de 100 millones de pesos, detalló el Gobernador Pablo Lemus. Afirmó que los municipios entregarán las colonias que presentan mayores afectaciones a fin de cubrir toda la red del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El mandatario estatal señaló que se suministrará agua con pipas directamente a las casas que reciben agua sucia, mientras que en espacios públicos, como la plaza San Andrés, la Plaza Tesistán, el Centro Histórico de Tlaquepaque, avenida Artesanos, entre otros; se instalarán plantas potabilizadoras para llenado de garrafones.

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Además, indicó que se entregarán vales a los afectados para que acudan a potabilizadoras privadas para que llenen sus garrafones de manera gratuita; se brindarán los mismos en las colonias que pertenecen al SIAPA.

"Son alrededor de 100 millones de pesos en todo: plantas potabilizadoras, llenado de garrafones, garrafones nuevos, pipas, etcétera […]. Tenemos que llegar a todos los municipios que pertenecen al SIAPA y de acuerdo a la información que están haciendo llegar desde ayer en la mañana los propios municipios, es como se va a dar la distribución de estos garrafones, de estas pipas", aclaró.

Iniciarán acciones para mejorar la calidad de agua

Como acciones de mediano plazo, con miras a ver mejoras en la calidad del agua hacia marzo de 2027, explicó que la próxima semana comenzará la construcción del bypass del Sistema La Calera, con lo que se busca evitar que el recurso atraviese zonas contaminadas, como Las Pintas, y que va a conectar con la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle. Como obras de largo plazo, resaltó que se contempla el Acueducto Sustituto Chapala – Guadalajara y ampliaciones de las plantas potabilizadoras 3 y 5. Éstas consideran un modelo de financiamiento con participación de la iniciativa privada y recursos de la Federación, sobre los cuales el Gobernador recalcó que no ha recibido respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el documento técnico que entregó el secretario general del Gobierno del Estado, Salvador Zamora, al Congreso de Jalisco -y que detalla las obras y acciones a corto, mediano y largo plazo-, ahora se debe hacer un análisis técnico de la problemática y de las acciones necesarias para solucionar la crisis, mencionó Lemus Navarro. Anunció que convocará a una mesa de trabajo con las y los diputados, su gabinete y, espera, con el Gobierno federal a fin de encontrar alternativas de financiamiento, pues lo entregado ayer por Zamora no precisaba los recursos ni las inversiones requeridas.

"Primero lo técnico, qué es lo que se necesita; después el cómo, en la parte del financiamiento. Nosotros vamos a presentar propuestas de financiamiento al legislativo, pero el legislativo también puede encontrar algunas propuestas para ponerlas en la mesa y que juntos, Poder ejecutivo y Poder legislativo, encontremos las soluciones a la problemática del agua y la forma de financiar las mismas", anotó.

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