Un centro de rehabilitación que operaba de manera clandestina en la colonia Balcones del Cuatro, en Guadalajara, fue clausurado de forma definitiva luego de un cateo realizado por la Fiscalía de Jalisco.

La intervención se llevó a cabo tras la recepción de una denuncia anónima a la línea 089, en la que se alertaba sobre presuntos malos tratos contra personas internas, agresiones físicas durante la noche y posibles actividades ilícitas relacionadas con la explotación de menores de edad dentro del inmueble.

De acuerdo con la Fiscalía, el operativo fue encabezado por elementos ministeriales y de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, quienes ejecutaron una orden de cateo para verificar las condiciones en que operaba el establecimiento.

Durante la diligencia fueron entrevistadas nueve personas internas, de las cuales siete eran mujeres y dos hombres. Según la autoridad, ninguno manifestó encontrarse privado de la libertad ni haber sido víctima directa de algún delito, sin embargo, los entrevistados confirmaron que recientemente un interno escapó del lugar al brincar por las azoteas de viviendas contiguas.

Centro de rehabilitación fue clausurado

Como parte de la inspección, autoridades municipales verificaron que el inmueble no contaba con licencia municipal de funcionamiento, permisos para operar ni cumplía con las medidas de seguridad establecidas por la normatividad vigente. Ante estas irregularidades, personal de Inspección y Vigilancia colocó los sellos de clausura definitiva en los accesos del inmueble.

La Fiscalía informó, además, que las personas que permanecían en el centro fueron revisadas para descartar que tuvieran órdenes de aprehensión pendientes o reportes de desaparición. Tras concluir las verificaciones, todas fueron entregadas a sus familiares.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forma parte de una estrategia permanente para supervisar el funcionamiento de centros de rehabilitación en Jalisco. Desde el inicio de la actual administración estatal, el 6 de diciembre de 2024, se han inspeccionado más de 200 establecimientos en distintos municipios.

Según la dependencia, estas acciones han permitido ejecutar órdenes de aprehensión vigentes, localizar a personas con reporte de desaparición, rescatar a internos que presuntamente eran víctimas de diversos delitos y clausurar establecimientos que operaban sin cumplir con los requisitos legales, sanitarios y de seguridad.

La Fiscalía precisó que las investigaciones derivadas de este caso continuarán para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen responsabilidades penales por la operación del inmueble o por los señalamientos contenidos en la denuncia anónima.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO