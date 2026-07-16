La primera planta potabilizadora móvil para suministrar agua potable ya está en operación. Fue instalada en la colonia El Sauz, en los límites entre Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, y marca el inicio de las acciones urgentes que anunció el Gobierno del Estado para atender la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); se proyecta instalar 40 que operarán en las zonas con mayores afectaciones.

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

La planta está a cargo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y cuenta con una capacidad para producir hasta mil 500 garrafones de 20 litros de agua potable por jornada. Cualquier persona que lleve recipientes como garrafones, cubetas o contenedores similares, lavados y de preferencia con tapa, podrá recibir agua limpia en un horario de 07:00 a 22:00 horas; para solicitar el servicio se puede llamar al SIAPATEL, con marcación rápida 073.

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Esta unidad permanecerá en El Sauz durante los siguientes días y posteriormente realizará recorridos por la metrópoli. Aún no se han dado a conocer los otros puntos donde estará en operación.

La planta forma parte del Plan Integral Hídrico del Gobierno del Estado y es una medida emergente mientras se llevan a cabo obras de infraestructura, como la construcción del tren de potabilización de la Planta Potabilizadora Número 1 en Miravalle y el bypass del Sistema La Calera, para solucionar la mala calidad de agua. En los próximos días comenzará operaciones el resto de los equipos móviles, indicó el Gobierno del Estado.

Inversión y soluciones a largo plazo

Estas acciones emergentes, que también contemplan la entrega de garrafones y vales, requieren una inversión de alrededor de 100 millones de pesos, detalló en entrevista el Gobernador Pablo Lemus. Se trata de medidas para garantizar un agua de calidad, pues se espera que hacia finales de agosto y principios de septiembre podrán a verse los primeros resultados del Plan Integral Hídrico. Este incluye obras de mayor calado para modernizar la infraestructura del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), entre ellas la construcción del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara y la ampliación y modernización de las Plantas Potabilizadoras Número 1, 3 y 5.

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Las mejoras sustanciales en la calidad del agua serán visibles a partir de febrero de 2027, afirmó el mandatario estatal.

NG