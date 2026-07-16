Instituto Jalisciense de la Vivienda apoya a tres mil hogares con impermeabilización y pintura de fachadas

Para mejorar las condiciones de vivienda de las familias y contribuir al mejoramiento de la imagen urbana de las comunidades, el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) benefició a más de 10 mil personas que habitan en tres mil hogares mediante el Programa Jalisco Sí Pinta , implementado en 40 municipios de la entidad durante 2025 y 2026.

A través de este programa, las familias recibieron apoyos para la impermeabilización de azoteas y la pintura de fachadas , acciones que fortalecen la protección de sus viviendas y generan ahorros en su economía familiar.

Destacan apoyo a familias en situación de vulnerabilidad

El director general del Ijalvi, Luis Guillermo Medrano Barba, informó que durante 2025 y 2026 este programa contribuyó a mejorar las viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

"Este es un apoyo muy importante que viene a resolver dos cosas: una, la imagen urbana de sus comunidades, y otra es la economía de las familias que más lo necesitan", consideró el titular del Ijalvi.

Invirtieron ocho millones de pesos en dos años

Durante un encuentro realizado con presidentas y presidentes municipales, así como representantes de 16 ayuntamientos, Medrano Barba sostuvo que esta estrategia representó una inversión de ocho millones de pesos en los dos años, con un impacto importante dada la cantidad de personas beneficiadas para tener una vivienda adecuada.

Alcaldes resaltan el impacto del programa

El presidente municipal de Cocula, Luis Armando Aldana González, quien habló en representación de las autoridades municipales, coincidió en que el mantenimiento de las viviendas es algo primordial y que este tipo de apoyos es importante para las personas que así lo requieren.

"Aunque para unos una cubeta no es tan cara, algunas familias que viven al día no pueden comprar una cubeta de pintura, una cubeta de impermeabilizante, por eso es de gran ayuda", aseguró el alcalde.

Invitan a municipios a sumarse a más programas de vivienda

El director general del Ijalvi, Guillermo Medrano, invitó a las y los munícipes, así como a los representantes de los gobiernos municipales, a participar en otros programas que ofrece el Instituto para el mejoramiento de viviendas, acondicionamiento para personas con discapacidad y desarrollo de suelo urbano.

Dijo que, en 2025, se sentaron las bases de estos proyectos, por lo que ahora comienzan a verse los resultados.

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