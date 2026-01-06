El Gobierno de Guadalajara informó que este martes 6 de enero se suspenderán todos los medios de pago de impuestos, derechos y contribuciones debido a trabajos de actualización y mantenimiento en los servidores. La medida afectará a recaudadoras, módulos fijos, zonas de autocobro, kioscos y la plataforma para pagos en línea, incluyendo la página web y la aplicación GuaZap.

Las autoridades explicaron que estas labores permitirán agilizar los trámites y brindar un mejor servicio a los tapatíos que acuden a realizar sus contribuciones. El sistema había presentado problemas de lentitud que dificultaban los pagos, por lo que la Coordinación de Innovación Gubernamental consideró necesario realizar un mantenimiento mayor y una actualización integral de los servidores.

En lo que va del mes, el Gobierno ha recibido el pago de más de 10 mil cuentas, un reflejo de la puntualidad de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales. Las autoridades destacaron que estas acciones buscan modernizar los procesos administrativos, hacerlos más eficientes y garantizar que los servicios estén a la altura de las necesidades de la población.

Asimismo, el Gobierno de Guadalajara agradeció a quienes han cumplido con el pago del predial y otros impuestos, reconociendo su apoyo, paciencia y comprensión durante la suspensión temporal de los servicios.

Se recomienda a los contribuyentes que planeaban realizar sus pagos este martes programarlos para los próximos días, una vez concluido el mantenimiento, para evitar retrasos o inconvenientes. El Gobierno reiteró su compromiso de mantener los procesos administrativos actualizados, seguros y confiables, con el objetivo de mejorar la atención y facilitar las contribuciones de todos los ciudadanos.

Pago en línea otorga descuentos

Pagar en línea el refrendo vehicular y el impuesto predial permite a los contribuyentes acceder a descuentos y evitar largas filas en recaudadoras municipales y estatales, como las ubicadas en el Centro Histórico de Guadalajara.

El Gobierno de Jalisco ofrece un 5% de descuento en el refrendo durante enero y febrero; a partir de abril se comenzarán a aplicar recargos. Para este año, el refrendo vehicular tiene un costo de mil pesos, según la Ley de Ingresos de 2026. Además, hay descuentos del 60% en línea para fotoinfracciones y otras infracciones viales estatales, mientras que el pago presencial ofrece un beneficio menor, de 50%.

Los municipios también implementan beneficios por pago digital del predial. El gobierno de Guadalajara aplica un 10% de descuento a quienes utilicen su portal https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta. Este impuesto también puede pagarse en bancos, módulos fijos, kioscos, tiendas de conveniencia como Oxxo y Farmacias Guadalajara, e incluso vía WhatsApp con GuaZap al número 333-610-1010.

Zapopan también ofrece 10% de descuento en línea y por WhatsApp mediante Betobot, CODI o código QR de Santander. Tlaquepaque habilitó su portal https://www.tlaquepaque.gob.mx/ para pago en línea, con descuentos aplicables por pronto pago de enero a marzo. Tonalá ofrece un 15% de descuento en línea y el programa “Borrón y cuenta nueva”, que elimina multas y recargos. En Tlajomulco, los descuentos varían: 15% en enero, 10% en febrero y marzo, y 5% en abril, con opciones de pago en bancos y tiendas Oxxo.

A pesar de estas facilidades, las recaudadoras estatales y municipales registraron largas filas desde temprana hora, con esperas de más de una hora. Ciudadanos como María, Romelio Flores y Catalina Esquivel prefieren acudir presencialmente, ya sea para obtener comprobantes físicos o por costumbre.