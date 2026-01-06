Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en El Salto para este martes 6 de enero informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

