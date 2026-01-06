Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en El Salto para este martes 6 de enero informa que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla