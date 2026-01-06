Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Chapala para este martes 6 de enero informa que estará con muy nuboso con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

