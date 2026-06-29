SIAPA: Laura Haro señala que calidad del agua ha empeorado tras tarifazo

Luego del anuncio del Gobierno de Jalisco que contempla más de 30 obras para mejorar la calidad en alrededor de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), PRI Jalisco criticó que el tarifazo a las cuotas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), aprobado hace más de un año por el Congreso del Estado, no ha traído consigo resultados, sino que ha empeorado la situación.

Acciones contra el incremento y quejas formales

Además, la dirigente tricolor, Laura Haro Ramírez, cuestionó la ausencia de expertos en materia hídrica en la estrategia estatal y comparó al organismo con Pemex, como una dependencia que se ha convertido en una "barril sin fondo".

"Evidentemente como lo advertimos, luego del tarifazo aprobado por Movimiento Ciudadano y Morena, la situación no ha mejorado, todo lo contrario, ha empeorado; hoy los hogares de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá recibimos agua, ya no sólo turbia y maloliente, sino con heces fecales y larvas", dijo la priista.

Recordó que los diputados del PRI votaron en contra del tarifazo a las cuotas del SIAPA y en su lugar el partido ha promovido acciones para dar marcha atrás a la medida, las cuales están en proceso. Asimismo, señaló que el llamado de su partido tuvo una respuesta favorable, pues miles de quejas se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.

Inversión millonaria

En tanto, frente al anuncio de esta tarde del Gobierno del Estado que contempla una inversión superior a los 20 mil millones de pesos en obras como el segundo acueducto Chapala–Guadalajara y ampliación y modernización de plantas potabilizadoras en la metrópoli, pidió que SIAPA no se convierta en una dependencia como Petróleos Mexicanos.

Los municipios de Guadalajara y Zapopan tienen el mayor número de colonias que presentan problemas de agua contaminada. El miércoles 1 de junio, está previsto que el titular del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, acuda al Congreso del Estado para abordar su gestión al frente del organismo, el cobro de la cartera vencida –que es de alrededor de 18 mil millones de pesos- y la mejora en el servicio.

NG