El Centro Empresarial de Jalisco hizo hoy un llamado a las empresas para que hagan los ajustes necesarios y puedan mantener la operación durante el partido México vs Ecuador que se realiza mañana martes a las 19:00 horas.

El presidente del organismo, Luis Beas, comentó que la experiencia de estas semanas demuestra que prepararse con anticipación y poner a las personas en el centro fortalece la productividad. "Ese es un aprendizaje que vale la pena conservar", sostuvo.

En un mensaje en sus redes sociales, Luis Beas comentó que el Mundial de Futbol ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de muchas empresas.

Hay aprendizajes que nos dejan los grandes eventos y que vale la pena conservar.



El #Mundial ⚽️ ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de muchas empresas. Hoy sabemos que la planeación, la comunicación y la flexibilidad hicieron la diferencia. ��— Luis Beas (@luisbeasg) June 29, 2026

"Hoy sabemos que la planeación, la comunicación y la flexibilidad hicieron la diferencia", sostuvo.

Resultados del sondeo empresarial

De acuerdo con un sondeo realizado por el organismo empresarial entre las empresas socias, estas confirman que la mayoría logró mantener la continuidad de sus operaciones en los partidos de la Selección Mexicana.

El 78% de las empresas no registró ausentismo relacionado con los partidos o los festejos.

También el 78% de las empresas implementó alguna medida para facilitar la participación de sus colaboradores en el Mundial, como ajustes de horario, activaciones internas, permisos para ver los partidos o home office cuando era posible.

Esta experiencia confirma que la productividad se mantiene con planeación. La confianza, la comunicación y la flexibilidad fortalecen tanto a las personas como a las organizaciones.

"De cara al partido de mañana de nuestra Selección Mexicana, sigo invitando a las empresas a mantener ese mismo enfoque: anticiparse, revisar la operación y hacer los ajustes que cada una considere necesarios para mantener la continuidad de sus actividades", concluyó Luis Beas.

NG