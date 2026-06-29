Lunes, 29 de Junio 2026

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Detienen a mujer que intentó realizar trámites con identificaciones de terceras personas en recaudadora estatal

Por intentar realizar trámites con credenciales de terceras personas en la recaudadora estatal 00, una mujer de 27 años fue arrestada y podría enfrentar hasta ocho años de prisión 

Por: Osiel González Hernández

La víctima quedó detenida luego de presentar diversas copias de credenciales para votar correspondientes a personas diferentes para llevar a cabo un trámite. SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL.

La víctima quedó detenida luego de presentar diversas copias de credenciales para votar correspondientes a personas diferentes para llevar a cabo un trámite. SECRETARÍA DE SEGURIDAD ESTATAL.

Por presunto uso indebido de identificaciones oficiales de terceras personas para realizar trámites en la recaudadora estatal 00, en el Centro Histórico de Guadalajara, Angélica 'N' de 27 años de edad fue detenida por policías de Jalisco. Se le señala de probable responsabilidad en delitos como la utilización de información o la suplantación de identidad. 

El reporte y la detención

Los oficiales estatales realizaban su recorrido de vigilancia por el Centro Histórico tapatío cuando personal de la recaudadora los abordó. Explicaron que una mujer presuntamente presentó diversas copias de credenciales para votar correspondientes a personas diferentes para llevar a cabo un trámite. 

Tras llevar a cabo las entrevistas correspondientes y corroborar los hechos, Angélica quedó detenida de acuerdo con el Artículo 143.- Ter y 143.-Quater del Código Penal del Estado de Jalisco. El primero de ellos sanciona con entre tres y seis años de prisión a cualquier personas que, teniendo acceso a bases de datos con información confidencial de instituciones o personas, las emplee o las transmita a terceros para fines ilícitos. 

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El segundo artículo establece penas de cárcel de entre tres y ocho años y multas, que puede ser cercanas a los 24 mil pesos, a quien suplante la identidad de una persona con fines ilícitos o de lucro, causando daño moral o patrimonial. También se contempla a personas que obtengan un lucro indebido utilizando medios telemáticos o electrónicos, o bien causar un daño patrimonial a otro, valiéndose de manipulación informática o intercepción de datos de envío con el fin de suplantar la identidad de la víctima. 

"Se aumentará hasta en una mitad las penas previstas en el presente artículo, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito; así como en el supuesto en que el sujeto activo del delito tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico en el rubro de informática, computación o telemática", se lee en el Código Penal del Estado. 

NG

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