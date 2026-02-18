El mes de diciembre, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó sobre la realización de trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica que comenzarían en enero de 2026, por lo que casi 900 colonias se quedaron sin el servicio de agua potable. Según las autoridades, este megacorte sustituiría al tradicional de Semana Santa .

No habrá corte en Semana Santa 2026: Siapa

La intervención, según aseguró el organismo, sustituye a la que se realiza durante la temporada de Semana Santa, por lo que en dicho periodo ya no habrá suspensión del servicio .

Los trabajos fueron reprogramados para la temporada invernal, ya que las condiciones climáticas favorecen menores consumos de agua, se reduce el impacto en los hogares y permite una recuperación más eficiente del servicio, afirmó el organismo.

Lee también: Especialista revela cuánto tiempo tardaría México en controlar el sarampión

"El SIAPA agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que este tipo de mantenimientos programados son fundamentales para prevenir fallas mayores, mejorar la eficiencia de los equipos y fortalecer la red de distribución para garantizar un mejor servicio en el corto y mediano plazo", finalizó el comunicado.

¿Entonces no?

Pese a que desde el pasado diciembre el organismo aseguró que no se realizaría un corte en el servicio durante las semanas de vacaciones correspondientes a Semana Santa y Pascua, en las últimas fechas el Siapa no ha confirmado esta medida desde redes sociales y tampoco desde su página oficial .

Hasta el momento, la única información disponible sobre este asunto es la que se difundió desde el año pasado, previo al inicio de los trabajos de la organización.

¿Por qué el Siapa realiza cortes en Semana Santa y Pascua?

El SIAPA realiza cortes de agua, principalmente, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hidráulica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Estas acciones buscan garantizar el funcionamiento del sistema y habían sido tradicionalmente programadas en estas fechas debido a un menor registro en el consumo del vital líquido .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF