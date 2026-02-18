Gobierno de Chapala entrega patrullas y uniformes a elementos de seguridad

El gobierno municipal de Chapala entregó cinco nuevas patrullas y uniformes a elementos de la Comisaría Municipal de Seguridad, en entrega parte de una inversión total de 5 millones 255 mil pesos proveniente de los recursos de las finanzas municipales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). La ceremonia de entrega se realizó en el marco del Día del Policía.

En ese sentido, los automoviles adquiridos fueron dos Ford F 150, dos Ford Explorer Police, una Toyota Hilux y un Racer. Del monto total invertido, 4 millones 535 mil 938 pesos fueron destinados a la adquisición de patrullas, mientras que 719 mil 699.97 pesos se aplicaron en la compra de uniformes.

En el evento estuvo presente el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, quien destacó la sinergia lograda entre corporaciones permite utilizar los recursos con mayor inteligencia y unificar criterios de operación.

"Una Policía bien equipada es una corporación con mayor capacidad de respuesta y, sobre todo, permite que el estado de fuerza sea más efectivo, y por ende, una cobertura territorial más amplia con presencia disuasiva en zonas que antes eran de difícil acceso o que quedaban desprotegidas por falta de movilidad", señaló.

Por su parte, el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, reconoció a los elementos de la Policía Municipal.

"Hoy, en el marco del Día del Policía, reconocemos su valentía, su compromiso y su vocación de servicio. Ser policía es asumir la responsabilidad de proteger a nuestras familias y mantener la tranquilidad de Chapala, incluso en los momentos más difíciles", mencionó.

“La entrega de estas patrullas y uniformes es una muestra clara de nuestro compromiso con ustedes. No podemos exigir resultados sin brindarles las herramientas necesarias para desempeñar su labor con mayor eficacia y dignidad”, añadió destacando que las nuevas unidades permitirán mejorar la capacidad de respuesta de la Comisaría, así como ampliar la cobertura y reforzar la presencia en colonias y delegaciones del municipio.

Así mismo, el alcalde agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Pablo Lemus Navarro, y recordó que la seguridad se construye con coordinación y trabajo en equipo.

