Este viernes 22 de mayo, el servicio de agua en más de 70 colonias del municipio de Zapopan presentará alteraciones e incluso cortes, de acuerdo con lo informado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

A través de medios oficiales, el Siapa notificó sobre variaciones en el suministro debido a la suspensión temporal de actividades en el Macrotanque Belenes , derivado de la interrupción del suministro eléctrico que se presentará en la zona por trabajos que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el ayuntamiento de Zapopan.

Por esta situación, un total de 74 colonias se verán afectadas con "baja presión y, en algunos casos, con base en la topografía de la zona, suspensión del servicio de agua", dice el comunicado.

Lista de colonias afectadas por corte de agua del Siapa

Estas son las 74 colonias que este viernes notarán alteraciones en el suministro de agua:

Agraria

Alamedas de Tesistán

Aldrete

Altavista

Altavista Poniente

Altagracia

Altamira

Arboledas

Arcos de Zapopan

Argenta Mirador

Boreales Residencial

Canteras del Centinela

Cañadas de San Lorenzo

Colinas de San Isidro

Colinas del Rey

Condómino Vista Providencia

Conjunto Patria

Coto Almendros

Desarrollo San Carlos

El Acantilado 2880

El Vigía

Fraccionamiento Centinela 1, 2 y 3

Fraccionamiento Vistas del Bosque

Francisco Villa

Guadalajarita

Haciendas del Valle

Horizontal San Francisco

Jardines de La Patria

Jardines de La Seattle

Jardines del Vergel

Jardines Universidad

Juan Manuel Vallarta

La Cima

La Enramada

La Grana

La Joya

La Vista Residencial

Lagos del Country

Las Palomas

Linda Vista

Loma Real

Lomas de Zapopan

Los Maestros

Mirador de La Cañada

Mirador de San Isidro

Miralto Residencial

Misión del Bosque

Palma Real

Patria Universidad

Praderas del Centinela

Providencia 5ta Sección

Puerta De Hierro (Zona Andares)

Rancho El Centinela

Real de Valdepeñas 1 y 2

Real del Bosque

San Isidro

San José del Bajío

San José Ejidal

San Wenceslao

Santa Fe

Seattle

Santa Margarita 1ra Sección

Tepeyac

UAG (Tecolandia)

Unidad República

Vigusa

Villas de Zapopan

Vista del Bosque

Zapopan Centro

Zona Industrial Norte

Zoquipan

¿A qué hora inicia el corte de agua en Zapopan este viernes 22 de mayo?

La interrupción temporal del servicio está programada para iniciar en punto de las 8:00 horas de este viernes 22 de mayo y se espera que esta se extienda durante poco más de un día.

A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del sábado 23 de mayo.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratuita al Siapa?

Durante los cortes de agua, la ciudadanía suele implementar medidas de ahorro y almacenamiento, llenando recipientes para poder pasar el periodo con el menor número de percances posible. Sin embargo, en casos de emergencia, el Siapa detalló que pondrá a disposición del público la entrega de pipas de agua gratuitas.

Para obtener una, se debe contactar a través de la línea SIAPATEL con marcación rápida al 073, así como por medio de las redes sociales oficiales del organismo: X (@siapagdl) y Facebook (@siapagdl).

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado invita a la ciudadanía a estar al pendiente de sus medios de difusión oficiales para conocer más trabajos programados y las posibles afectaciones que estos pueden generar en distintos puntos del estado, con el objetivo de tomar las previsiones correspondientes.

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MB

