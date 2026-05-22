Este viernes 22 de mayo, el servicio de agua en más de 70 colonias del municipio de Zapopan presentará alteraciones e incluso cortes, de acuerdo con lo informado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).A través de medios oficiales, el Siapa notificó sobre variaciones en el suministro debido a la suspensión temporal de actividades en el Macrotanque Belenes, derivado de la interrupción del suministro eléctrico que se presentará en la zona por trabajos que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el ayuntamiento de Zapopan.Por esta situación, un total de 74 colonias se verán afectadas con "baja presión y, en algunos casos, con base en la topografía de la zona, suspensión del servicio de agua", dice el comunicado.Estas son las 74 colonias que este viernes notarán alteraciones en el suministro de agua:La interrupción temporal del servicio está programada para iniciar en punto de las 8:00 horas de este viernes 22 de mayo y se espera que esta se extienda durante poco más de un día.A partir de la conclusión de los trabajos de la CFE, se proyecta un periodo de recuperación en los niveles de agua de 24 horas, por lo que se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del sábado 23 de mayo.Durante los cortes de agua, la ciudadanía suele implementar medidas de ahorro y almacenamiento, llenando recipientes para poder pasar el periodo con el menor número de percances posible. Sin embargo, en casos de emergencia, el Siapa detalló que pondrá a disposición del público la entrega de pipas de agua gratuitas.Para obtener una, se debe contactar a través de la línea SIAPATEL con marcación rápida al 073, así como por medio de las redes sociales oficiales del organismo: X (@siapagdl) y Facebook (@siapagdl).El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado invita a la ciudadanía a estar al pendiente de sus medios de difusión oficiales para conocer más trabajos programados y las posibles afectaciones que estos pueden generar en distintos puntos del estado, con el objetivo de tomar las previsiones correspondientes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB