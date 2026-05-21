En las últimas horas, el nombre de Omar Chávez, hijo del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, ha cobrado relevancia en la conversación pública, puesto que se informó su detención en Culiacán, Sinaloa, y su posterior traslado al penal de Aguaruto.

La noche de ayer se informó que el pugilista, conocido como "Businessman", fue arrestado por autoridades locales y llevado a prisión, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica.

El hermano menor de Julio César Chávez Jr., quien al igual que su padre incursionó en el boxeo profesional, ha tenido una carrera marcada por altibajos que le han impedido consolidarse en la élite. A continuación te presentamos algunos de los aspectos más relevantes de su trayectoria dentro del ring.

Él es Omar Chávez, pugilista detenido en Sinaloa

Omar "El Terremoto" Chávez nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán, Sinaloa, y desde sus primeros pasos cargó con el peso mediático de su apellido . El joven sinaloense inició su trayectoria en el pugilismo profesional en el año 2006, cuando apenas contaba con 16 años de edad. Desde ese debut, especialistas y aficionados del deporte lo sometieron a constantes comparaciones con el legado de su padre, a quien el público reconoce como una de las máximas figuras del boxeo mundial y un ídolo de la cultura popular mexicana.

A lo largo de casi dos décadas de carrera, el peleador enfocó su participación en las divisiones de peso superwelter y mediano. En este trayecto, el sinaloense acumuló más de cuarenta triunfos, varios de ellos por la vía del nocaut.

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Entre sus peleas más recordadas se encuentran los enfrentamientos que sostuvo contra Jorge Páez Jr., otro heredero de una leyenda del ring. Estos combates ocurrieron durante los años 2011 y 2012, generando altas expectativas en la televisión nacional por la nostalgia de los apellidos. En ambas ocasiones, Páez Jr. superó a Chávez.

El historial de Omar Chávez también incluye una intensa trilogía contra Ramón "Inocente" Álvarez, hermano del multicampeón Saúl "Canelo" Álvarez. El saldo final de estos tres choques resultó adverso para el hijo de Julio César Chávez, quien registró dos derrotas y apenas una victoria frente al peleador jalisciense.

La más reciente presentación profesional de Omar "El Terremoto" Chávez tuvo lugar el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí de San Luis Potosí, donde se impuso por nocaut técnico en el segundo asalto a José Miguel Torres.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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