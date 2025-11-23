Este domingo el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dio a conocer que avanzó en la reparación del socavón formado sobre la avenida Ávila Camacho.

“Este fin de semana se realizaron trabajos de reparación del socavón formado en la avenida Ávila Camacho, en el cruce con la calle Jacarandas”, dijo el sistema a través de un comunicado.

Destacó que debido a que los trabajos de reparación continúan en el punto, la circulación permanece cerrada.

Sin embargo, como parte de la estrategia de atención a las viviendas, comercios y planteles educativos, se habilitará el paso exclusivamente para tránsito local. “Esto permitirá facilitar la movilidad en la zona mientras continúan los trabajos de rehabilitación profunda”, refirió el SIAPA.

SIAPA

¿Cuándo se prevé reabrir la vialidad?

El organismo afirmó que los trabajos avanzan con celeridad y se estima que la vialidad quede completamente habilitada el jueves 27 de noviembre , una vez concluidas todas las acciones de reparación y seguridad estructural.

“Las labores incluyen la reposición de dos cajas y dos pozos de visita, la sustitución de la estructura dañada y la estabilización del terreno mediante rellenos y compactación”, explicó el organismo Intermunicipal.

Indicó que la tubería del colector fue inspeccionada con cámara y se confirmó que se encuentra en condiciones operativas, por lo que no requerirá reemplazo.

Este es el motivo por el cual se abrió un socavón en Ávila Camacho

Durante las labores de diagnóstico, personal técnico de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y SIAPA determinaron que el origen de la afectación se encuentra en una antigua caja de mampostería —perteneciente a un pozo de visita del sistema de drenaje sanitario—, la cual presentó fracturas y daños estructurales tras años de operación.

El personal técnico de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y SIAPA determinaron que el origen del socavón. SIAPA

Añadió que estas fallas ocasionan filtraciones constantes al paso de los años, particularmente en temporada de lluvias, cuando el caudal de agua pluvial y drenaje sanitario se combinó y aumentó considerablemente.

“Este proceso generó arrastre de materiales finos y debilitó el subsuelo, provocando una socavación estimada de 50 metros y, finalmente, la fractura del concreto superficial”, finalizó el SIAPA.

