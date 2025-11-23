Con el fin de conocer en tiempo real dónde está el camión recolector de basura y cuándo pasará por el domicilio, el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó la aplicación Guadalajara App, la cual enviará notificaciones a los usuarios sobre la ruta de la unidad.

Esta herramienta forma parte de la estrategia del Gobierno tapatío de otorgar un servicio de limpieza de calidad, luego de que el 18 de diciembre pasado el municipio se hiciera cargo de la recolección de basura tras retirar la concesión a Caabsa.

Hace cerca de un año se compraron 160 camiones para cubrir todas las rutas de la ciudad; a la fecha se ha mantenido una eficiencia del 95%, reportó el Ayuntamiento.

La alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, señaló que su administración tomó el compromiso de mejorar el servicio. Con esta aplicación se tendrá la certeza de que el camión pasará, además de que en un futuro la aplicación brindará mayores herramientas a los usuarios.

¿Cómo funciona?

Verónica Delgadillo explicó que la aplicación enviará dos notificaciones a los usuarios:

La primera avisará cuando el camión recolector esté por llegar a su colonia para que puedan prepararse, barrer y acomodar sus bolsas de residuos.

La segunda se emitirá cuando el vehículo se encuentre a unos 100 metros del domicilio, momento en el que podrán sacar la basura.

Añadió que con esta aplicación la ciudadanía sabrá cuándo sacar la basura de sus domicilios, a fin de que, con corresponsabilidad, la ciudad permanezca limpia.

¿Cómo descargar Guadalajara App?

La aplicación ya está disponible tanto para Apple y Android. en la App Store como en Play Store.

Apple

Entra a App Store

Escribre: Guadalajara App

Selecciona: Obtener

Android

Entra a Play Store

Escribre: Guadalajara App

Selecciona: Instalar

Para aclarar dudas y obtener mayor información se puede hablar al número 33 3818 3600 extensión 3100.

