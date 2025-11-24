El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un pronóstico de temperaturas frescas. Este lunes 24 de noviembre, se esperan cielos nublados y hasta 28 °C. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a templado, y frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit y Jalisco; y rachas de hasta 35 km/h en Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara nubes y claros la mayor parte del día . Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 19 °C y por la tarde en torno a los 27 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 21 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta semana?

Lunes 28 – 9 °C Martes 28 – 9 °C Miércoles 28 – 11 °C Jueves 27 – 11 °C Viernes 27 – 9 °C Sábado 27 – 9 °C Domingo 26 – 10 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara esta semana considera temperaturas frescas, siendo los días más fríos: lunes, martes, viernes y sábado .

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

Este día, el frente frío núm. 16 se extenderá sobre la Mesa del Norte y noreste de México, continuará su interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, manteniendo el descenso de temperatura, rachas de viento y lluvias aisladas en las regiones mencionadas.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, además del ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con chubascos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

