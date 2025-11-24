La tarde de ayer una mujer adulta mayor murió tras quedar atrapada debajo de un elevador en una casa particular dentro del fraccionamiento Puerta de Hierro, en Zapopan.

A su llegada, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) confirmaron el fallecimiento de la mujer. En tanto, personal de Protección Civil y Bomberos del municipio realizaron la extracción del cadáver.

Darío Díaz, comandante de la corporación, explicó que la mujer estaba debajo del elevador cuando este, que se encontraba en buenas condiciones, se activó. Sin embargo, se desconocen las causas del accidente. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fijó indicios en el lugar de los hechos, mientras que será el ministerio público la dependencia encargada de esclarecer el incidente.

El cuerpo de la mujer fue entregado a Ciencias Forenses para continuar con el proceso legal correspondiente.

