Cierre vial en Glorieta Minerva produce tráfico sobre avenida Vallarta

Esta mañana de lunes 24 de noviembre las calles aledañas a la Glorieta Minerva cuentan con un tráfico con avance lento, luego de que permanece cerrado un tramo de la avenida Vallarta, desde la altura de Los Arcos hasta la Glorieta.

El cierre vial afecta principalmente a los conductores que se desplazan del este al oeste de la ciudad, es decir desde el centro de Guadalajara rumbo a la Glorieta Minverva. Oficiales de Policía Vial Jalisco se encuentran en el sitio apoyando en el desvío del tránsito vehicular por la calle Aurelio Aceves de manera que se puede utilizar esta vía para desahogar hacia las siguientes alternativas:

Avenida López Mateos

Diagonal Golfo de Cortés

Avenida Ignacio L. Vallarta

Los oficiales solicitan conducir con precaución y atender las indicaciones del personal operativo en sitio.

Por otro lado, el tráfico sobre avenida Vallarta en dirección contraria, es decir, rumbo al centro de Guadalajara, presenta tráfico lento a unas tres calles de pasar por la Glorieta Minerva, por lo que se recomienda, de manera general, anticipar traslados y movimientos si se requiere atravesar la zona en automóvil o transporte público.

Alternativas viales

En trayectos en sentido este a oeste o viceversa, se pueden tener en cuenta las siguientes alternativas:

Avenida México

Avenida Inglaterra

Avenida Miguel Hidalgo y Costilla

Por otro lado, el tráfico en avenida López Mateos para esta mañana se reporta con avance lento, pero sin pausas en seco. Recordemos que, como cada día, sobre esta importante vialidad se implementa el operativo de contraflujo desde la altura del fraccionamiento El Palomar hasta avenida Tizoc.

Con información de Waze

OB