El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) anunció desde sus redes sociales que realizará limpieza en el Tanque Álamo Industrial, Tlaquepaque, por lo que el servicio se verá interrumpido durante los trabajos, que durarán poco más de una jornada .

Anuncio del Siapa desde redes sociales. X / @siapagdl

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Detalles de los trabajos que realizará el Siapa

El Siapa detalló que el próximo miércoles 15 de abril, a partir de las 22:00 horas, realizará trabajos de lavado del tanque ubicado en la colonia Álamo Industrial de San Pedro Tlaquepaque. Se estima, además, que el servicio quede normalizado la tarde del jueves 16 de abril .

Debido a estos trabajos, se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en la colonia Álamo Industrial.

¿Cómo solicitar pipas de agua?

En caso de requerir servicio de pipas gratuitas, el Siapa pone al servicio de las y los usuarios el SIAPATEL, con marcación rápida al 073. También se puede solicitar dicho apoyo a través de las redes sociales oficiales del Organismo en X y Facebook (@siapagdl).

Otros trabajos del Siapa en Guadalajara

El pasado 13 de abril, el Siapa informó sobre la conclusión de los trabajos de limpieza y desazolve de 11 sifones ubicados bajo la Línea 2 del Tren Ligero .

Dicha acción forma parte de los trabajos prioritarios del Plan Preventivo Anual 2026 , que busca garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica para evitar complicaciones en el flujo adecuado del agua pluvial, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Según el organismo, se extrajeron 985 metros cúbicos de material, principalmente de azolve, residuos sólidos y sedimentos acumulados .

El Plan Preventivo Anual 2026 continúa activo; como parte de este, en días pasados se concluyó la limpieza de la presa Las Pintas y del vaso regulador Revolución .

También se mantienen acciones permanentes de mantenimiento y desazolve en siete canales pluviales urbanos, vasos reguladores, 31 cárcamos, 47 pasos a desnivel y 19 mil 500 bocas de tormenta, como parte de una estrategia integral para anticiparse a contingencias y proteger a los ciudadanos durante el próximo temporal de lluvias.

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FF