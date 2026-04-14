Jornada de salud GRATIS para perros y gatos en Guadalajara

El Gobierno de Guadalajara invita a todos los dueños de perros y gatos a la jornada de salud y adopción responsable que organiza el equipo de Bienestar Animal , que se se realizará este sábado en donde ofrecerán distintos tipos de servicios de salud para estos animalitos sin costo.

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La cita es este sábado 18 de abril a partir de las 10:00 de la mañana en el Parque de la Ex Penal, calle Javier Min 1315, en la colonia Oblatos.

Contarán con servicios 100% gratuitos como:

Vacunación antirrábica

Esterilización

Desparasitación con estudio coproparasitario

Revisión dental

oftalmología

Ecosonograma

Estará disponible un módulo de adopciones responsables. Además se darán asesorías de comportamiento más agilidad, así como un taller infantil de tenencia responsable, y también habrá un módulo de Fiscalía para asesorías y atender denuncias por maltrato animal. No te pierdas la presentación musical del Bienestar Animal de Emilio Angell.

FACEBOOK/Gobierno de Guadalajara

Requisitos para la esterilización

Si estás pensando en esterilizar a tu mascota, se recomienda agendar una cita, conoce los requisitos llamando al siguiente número 33 1596 3337 desde el lunes hasta el viernes en el horario de 08:00 am a 14:00 pm.

Los horarios para esterilización y vacunación inician a las 09:00 am con previa cita, y el resto de los servicios comienzan después de las 10:00 am.

De acuerdo con el informe de la dependencia, para acceder al servicio gratuito de esterilización, las y los habitantes de Guadalajara deben presentar identificación oficial y comprobante de domicilio, con el objetivo de priorizar la atención en las colonias donde se implementan estas campañas.

Propósito de la jornada de Bienestar Animal

El titular de la Dirección de Bienestar Animal, Guillermo Korkowski, detalló que con esta jornada se pretende ampliar el alcance hacia toda la ciudadanía y fortalecer la difusión de los servicios que la dependencia ofrece de forma permanente en sus oficinas.

El funcionario municipal subrayó que estas acciones forman parte de una política integral impulsada por el Gobierno Municipal para atender la problemática de perros en situación de calle, la cual representa un desafío tanto en materia de bienestar animal como de salud pública.

Estas vacunas, totalmente gratuitas, forman parte de una estrategia continua para mantener a Guadalajara libre de rabia, un estatus que se ha sostenido durante años gracias a la cobertura y constancia de estas campañas.

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KR