Una mujer fue imputada tras su detención por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado, por hechos ocurridos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La Fiscalía de Jalisco informó que se trata de Nancy Lizette "N", quien el pasado 9 de abril fue detenida en cumplimiento de un mandato judicial por agentes ministeriales estatales.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 23 de diciembre de 2025 cuando Nancy Lizette ''N'' al parecer condujo a un hombre hacia un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Mirador etapa 6, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se presume que, tras una discusión con motivo de una deuda, fue agredido por la detenida y otro hombre que llegó al lugar posteriormente.

Según se indaga, en el lugar el hombre utilizó un arma de fuego para amenazar a la víctima e impedir que se retirara, para posteriormente agredirlo físicamente, causándole heridas con un objeto punzocortante que le provocaron la muerte, mientras que la mujer alentaba la agresión.

El cuerpo del hombre fallecido fue localizado el 20 de enero, derivado de información proporcionada por un colectivo de búsqueda y con apoyo de la Guardia Nacional.

Durante la audiencia llevada a cabo el pasado 10 de abril, el Ministerio Público formuló la imputación y el juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que Nancy Lizette ''N' permanecerá en prisión durante la duplicidad del plazo constitucional. El próximo 15 de abril se realizará la audiencia en la que se resolverá si será vinculada a proceso.

MF