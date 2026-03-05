El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) publicó el pasado 4 de marzo un comunicado desde sus redes sociales en el que aseguró que está al tanto de los malos olores que emanan desde la Planta Potabilizadora de Miravalle (PP1). El organismo aseveró que la situación "no implica un riesgo para la salud" .

El Siapa declaró que esta situación no es permanente, y atribuyó este desperfecto al "deterioro progresivo y exponencial en la calidad del agua proveniente del Sistema Antiguo", que está en funciones desde 1956.

El Siapa declara estar al tanto de los olores que emanan de la PP1. X / @siapagdl

¿Por qué huele mal?

El organismo potabilizador declaró en el comunicado que "[l]a ejecución simultánea de trabajos permanentes de desazolve en cuerpos de almacenamiento y canales de conducción que dotan a las plantas potabilizadoras" habría incrementado "la turbiedad y carga de sólidos en el sistema, agudizando el proceso interno de potabilización de la PP1".

El Siapa aseguró que mantiene acciones preventivas y correctivas para eliminar esta molestia de la planta potabilizadora.

Incremento de la limpieza y mantenimiento de clarificadores y filtros

Desfogues de la red hidráulica

Ajustes controlados en la dosificación de productos destinados a la potabilización

Recomendación a la ciudadanía

En caso de percibir olor en el agua, el Siapa recomendó "dejarla correr (en una cubeta para su reuso posterior) durante unos segundos". En caso de que la desagradable situación persista, las y los usuarios podrán "reportarlo a SIAPATEL, con marcación rápida al 073 para su seguimiento puntual" .

