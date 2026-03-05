El costo del transporte público en Guadalajara y el Área Metropolitana (AMG) tendrá una nueva tarifa a partir de abril de 2026, luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunciara un ajuste tras las inconformidades expresadas por colectivos, estudiantes y usuarios.

A través de un video difundido en sus redes sociales este jueves 5 de marzo, el gobernador informó que finalmente la tarifa no subirá a 14 pesos, como se había planteado. En cambio, el precio del pasaje para todos los usuarios será de 11 pesos.

La medida aplicará en el sistema de transporte público del ÁMG y entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2026.

¿Cuánto costará el transporte público en Guadalajara y el AMG tras el aumento?

En su mensaje, Pablo Lemus explicó que tomó la decisión tras escuchar las opiniones y preocupaciones de diversos grupos que utilizan el transporte público diariamente.

El mandatario estatal señaló que durante los últimos días estuvo atento a los planteamientos realizados por colectivos ciudadanos, estudiantes y usuarios en torno al posible incremento de la tarifa y al uso de la Tarjeta Única.

Ante este escenario, el gobernador confirmó que nadie pagará 14 pesos por viaje.

De esta manera, el costo del transporte público quedará establecido en 11 pesos por pasaje, sin condiciones adicionales para los usuarios. Sin embargo, en el caso de los estudiantes, continuará el subsidio al transporte público.

De acuerdo con lo informado por Lemus Navarro, los estudiantes pagarán solo 5 pesos por pasaje, manteniendo así un costo preferencial frente a la tarifa general.

Estos días he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única.



Para acceder a este beneficio, los alumnos deberán presentar su CURP y su kardex escolar, como se ha solicitado en otros años.

Además, Lemus indicó que seguirán vigentes los apoyos de transporte gratuito para grupos vulnerables, aunque no se detallaron cambios adicionales en ese programa.

¿Se podrá pagar en efectivo el transporte público?

Otra de las dudas de estas últimas semanas entre los usuarios tiene que ver con la forma de pago. Sobre este punto, el gobernador de Jalisco aseguró que se mantendrán todas las opciones actuales.

Esto quiere decir que los pasajeros podrán utilizar cualquier tarjeta de transporte vigente, así como realizar el pago en efectivo, tal como ocurre actualmente en las unidades del sistema.

La medida busca evitar complicaciones para los usuarios que todavía no cuentan con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, o que prefieren pagar directamente en efectivo.

