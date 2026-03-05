Tlajomulco inaugura nueva fuente de abastecimiento de agua en San Sebastián

Con una inversión de 14.2 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco inauguró el pozo profundo de San Sebastián El Grande, obra que busca fortalecer el sistema de agua potable, mejorar la presión del servicio y ampliar la capacidad de abastecimiento para miles de habitantes de la zona.

Durante el acto inaugural, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que la obra forma parte de una estrategia para consolidar infraestructura hidráulica ante el crecimiento urbano del municipio.

“Hoy venimos a presentar esta inversión de 14.2 millones de pesos, pero también a arrancar una línea de conducción para poder llevarla al macrotanque que tenemos aquí en Los Encinos y, desde ahí, poder distribuir también tanto a Frenos como a Los Robles”, explicó el alcalde.

El proyecto incluyó la perforación del pozo profundo, el equipamiento electromecánico y la electrificación, además de su conexión a la línea existente de 28 pulgadas de diámetro y la instalación de tubería de PVC para optimizar la distribución del recurso.

Velázquez Chávez adelantó que la nueva infraestructura se integrará con otros sistemas hidráulicos del municipio, como los macrotanques ubicados en Santa Fe, Chulavista, Lomas del Mirador y la zona de Los Encinos, así como con proyectos para incorporar agua superficial proveniente de la Planta Potabilizadora P5 de El Zapote.

“Esto va a venir a seguir teniendo condiciones de un sistema de agua como nunca hemos tenido”, afirmó.

Por su parte, el director de Infraestructura Hidráulica, Héctor Chaires, explicó que el pozo tiene 300 metros de profundidad y permitirá extraer 30 litros por segundo, volumen suficiente para abastecer a aproximadamente 15 mil personas.

“Es parte también del mensaje de que nos ayuden a cuidar el agua. El municipio está haciendo grandes esfuerzos para enfrentar la crisis hídrica que se viene aparejada al cambio climático”, señaló.

El funcionario subrayó que el proyecto forma parte de un esfuerzo integral para reforzar la seguridad hídrica del municipio.

Durante el evento también se anunció la construcción de una línea de impulsión en la zona de Los Encinos, que se extenderá sobre avenida Adolf B. Horn hacia Sendero Real y Paseos del Valle, con el objetivo de mejorar la distribución del recurso.

Las obras contemplan la instalación de 5 mil 450 metros lineales de tubería, además de excavaciones, cajas de válvulas, ventosas y desfogues que permitirán una operación segura y eficiente del sistema.