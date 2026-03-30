Este pasado fin de semana, la Secretaría de Transporte (Setran) dio a conocer de sus días de descanso durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en 2026, ya sea que pienses renovar tu licencia de conducir, tramitarla por primera vez o realizar cualquier otro trámite, toma nota porque aquí te contamos qué días cerrarán sus oficinas en Guadalajara.

Oficinas del Setran que no operarán al interior de Guadalajara

Las oficinas de Avenida Prol. Alcalde —situadas en Jardines Alcalde—, solo estarán cerradas este jueves 2 y viernes 3 de abril. Fuera de estos días, concentrarán la mayoría de atención y trámites en Semana Santa.

Los demás módulos del Área Metropolitana de Guadalajara, en cambio, suspenderán actividades del 30 de marzo al 10 de abril. Por su parte, el trámite de licencias de conducir se realizará únicamente en oficinas centrales, sin necesidad de cita previa, en un horario de 08:30 a 14:00 horas.

La certificación de licencias de automovilista, chofer, motociclista y permisos para menores de edad se realizará de 08:30 a 14:30 horas, mientras que las solicitudes de permiso para transporte escolar se recibirán de 10:00 a 14:00 horas.

Habrá atención en ventanilla multitrámite para la expedición de permisos provisionales, permisos para zonas restringidas y apoyo para el curso en línea para obtener la licencia de conducir, en el mismo horario.

Por último, los procesos para liberación de vehículos y recepción de inconformidades estarán disponibles de 09:00 a 14:00 horas.

Así operarán otros trámites y servicios de la Setran en otros municipios

En delegaciones del Setran, ubicadas en Ocotlán, Zapotlán El Grande, Lagos de Moreno, El Salto y Puerto Vallarta; solo expedirán permisos de circulación provisional en todas sus modalidades los días 9 y 10 de abril, en un horario de 08:30 a 14:00 horas.

La Supervisión al Transporte Público operará de manera regular durante todo el periodo vacacional, con acciones de vigilancia y atención de reportes ciudadanos a través de redes sociales en Facebook (@SecretariadeTransporteJal), en X (@TransporteJal) o en el sitio web https://setran.jalisco.gob.mx/contacto-setrans.

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AO

