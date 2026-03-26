El peso mexicano abre la mañana de este jueves 26 de marzo con una pequeña ganancia frente al dólar a raíz de la desescalada bélica en Medio Oriente. A las primeras horas de este día, el peso se sitúa en los mercados internacionales en 17.80 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.04% con respecto al cierre overnight, de acuerdo con datos del portal financiero Bloomberg.

La volatilidad del dólar está sujeta a la constante tensión o aparentes acuerdos logrados entre Irán y Estados Unidos. Este jueves, el peso se muestra estable considerando que ayer miércoles este cerró en 17.77; según el portal antes mencionado, su valor más bajo en cincuenta y dos semanas rondó los 17.09 pesos.

Por otro lado, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.7548 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este jueves 26, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran una gran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la quinta divisa mejor posicionada; le anteceden el quetzal y el peso dominicano. En pérdidas, encabezan la libra esterlina y el euro.

A pesar de estar bien posicionado, el valor de la moneda mexicana está sujeto al entorno global, sobre todo, considerando que el estrecho de Ormuz, situado entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico, permanece cerrado por el gobierno iraní.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este jueves 26 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Banco Azteca 16.50 18.39 BBVA Bancomer 16.92 18.05 Banorte 16.60 18.10 Banamex 17.20 18.20

Tomando a consideración todo lo anterior, por el momento, la mejor opción para vender dólares es en BBVA Bancomer; por su parte, la compra está favorecida por Banamex.

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar, siempre revisa antes de adquirir la divisa.

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AO