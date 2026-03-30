El Acuario Michin Guadalajara se alista para que las y los tapatíos puedan vivir una experiencia marítima única con una promoción increíble; con entradas desde 129 pesos , el recinto lanza descuentos en el precio de los boletos, los cuales dependerán del horario de ingreso.

Desde el pasado 28 de marzo hasta el próximo 12 de abril de este 2026, sumérgete a experiencias únicas en el Acuario Michin, donde podrás entrar en alguno de los siguientes horarios con descuentos especiales.

8:00 am a 8:59 am Acceso total a $129.00 pesos por persona.

9:00 am a 9:59 am Acceso total a $169.00 pesos por persona.

10:00 am a 4:59 pm Acceso total a $269.00 pesos por persona.

05:00 pm a 5:59 pm Acceso total a $169.00 pesos por persona.

06:00 pm a 7:30 pm Acceso total a $129.00 pesos por persona.

Los boletos puedes comprarlos directamente en taquilla en el horario de tu preferencia o través del siguiente enlace: https://gdl-es.acuariomichin.com/ y una vez dentro puedes quedarte el tiempo que quieras del día para disfrutar de tu recorrido.

Toma en cuenta que si compras tus entradas en línea, tus boletos solo serán válidos el día y hora seleccionado.

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¿Qué incluye la entrada general en el Acuario Michin Guadalajara?

Tu entrada general al Acuario Michin Guadalajara incluye:

Entrada general al acuario.

Acceso al aviario.

Interacción con cabras.

Una bebida de cortesía.

Entrada a zona Juegos: Michin extremo.

¿Dónde y cómo llegar al Acuario Michin Guadalajara?

La ubicación del Acuario Michin Guadalajara es: Calle Mariano Bárcena 990, Zona Centro, 44260, si vienes en transporte público, puedes bajarte en la estación La Normal de la Línea 3 del Tren Ligero y salir por la entrada de Fray Antonio Alcalde y caminar sólo 5 minutos.

También puedes llegar en el Tren ligero: Línea 1 estación Mezquitán. y en las Rutas de camión: 27, 27A, 50, 50A, 110, 110A, 231, 275F, 275B, 602 y 633.

Para cualquier duda puedes comunicarte al número: 33 16 44 9910

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