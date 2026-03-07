Sábado, 07 de Marzo 2026

Vialidad Jalisco reporta cierres en Guadalajara HOY

Protección Civil se encuentra realizando labores preventivas en dos avenidas de Guadalajara

Por: Fabián Flores

Policía Vial Jalisco recomienda tomar precauciones y seguir las indicaciones de las y los elementos en la zona centro de Guadalajara. X / @JaliscoVial

Este 7 de marzo, desde sus redes sociales oficiales, la Policía Vial de Jalisco anunció el cierre de dos avenidas en la zona centro de Guadalajara.

Según la publicación, existen dos cierres vigentes cerca de la zona del Mercado Corona como medida preventiva ante labores que desempeñan elementos de Protección Civil en el sitio.

Los cierres a la circulación se reportan en:

  • Calle Juan Manuel, a la altura de Santa Mónica, hacia Calzada Independencia
  • Calle Independencia, a la altura de Av. Alcalde, rumbo al Mercado Corona
 Policía Vial de Jalisco reporta dos cierres viales en Guadalajara. X / @JaliscoVial
Debido a esto, las autoridades recomiendan tomar precauciones y seguir las indicaciones de las y los elementos.

