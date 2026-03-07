Este 7 de marzo, desde sus redes sociales oficiales, la Policía Vial de Jalisco anunció el cierre de dos avenidas en la zona centro de Guadalajara.

Según la publicación, existen dos cierres vigentes cerca de la zona del Mercado Corona como medida preventiva ante labores que desempeñan elementos de Protección Civil en el sitio.

Los cierres a la circulación se reportan en:

Calle Juan Manuel, a la altura de Santa Mónica, hacia Calzada Independencia

Calle Independencia, a la altura de Av. Alcalde, rumbo al Mercado Corona

Policía Vial de Jalisco reporta dos cierres viales en Guadalajara. X / @JaliscoVial

Debido a esto, las autoridades recomiendan tomar precauciones y seguir las indicaciones de las y los elementos.

