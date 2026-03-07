Este 7 de marzo, desde la cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario del país del norte aseveró que la problemática de los cárteles y otras organizaciones criminales " se resume a México ".

Las aseveraciones del presidente surgen durante la mencionada cumbre, en la que casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con el país del norte para combatir con fuerza militar a los cárteles, catalogados en 2025 como " narcoterroristas ".

Sheinbaum le ha dicho que no

Trump, desde el Escudo de las Américas, que se celebra este 7 de marzo desde Doral, Florida, afirmó que Estados Unidos le ha planteado la colaboración contra los cárteles a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en diferentes ocasiones, pero ella ha respondido que "no, por favor".

"(…) me pregunté qué es lo que pasa con este crimen que ocurre en Medio Oriente y cómo lo podemos atender, me dije 'Muy fácil: es simplemente que nosotros intervengamos', y eso nos trae aquí, a esta parte del hemisferio, donde la problemática son los cárteles, (…) por eso estoy aquí, para defender los intereses de nuestras naciones, y, bueno, todo esto proviene de México, la verdad es que no puedo decir mucho; he hablado con la Presidenta (Claudia Sheinbaum), es una mujer increíble, tiene una voz increíble. Yo le he dicho 'Le ayudo con los cárteles', y ella dice 'No, no, por favor', pero hay que erradicarlos ", aseveró.

Todo se resume a México

El funcionario dijo que Estados Unidos, a su mando, es el encargado de desarticular este tipo de organizaciones criminales, mismas que están muy cerca de su territorio y, de la misma forma, invaden México, en donde, aseveró, se resume el problema de la vigencia de los cárteles .

"Tenemos que noquearlos, porque si no van a crecer y esto puede ser peor, y todo viene sobre México. No podemos aceptar eso, están muy cerca de nosotros y de ustedes, pero todo se resume a México . (…) De la misma manera, nosotros somos los encargados de que este tipo de bandas sean desarticuladas", dijo.

