La Secretaría de Transporte en Jalisco publicó desde su cuenta oficial en redes sociales que, debido a marchas que se prevén este domingo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, algunas avenidas de la zona centro de Guadalajara permanecerán cerradas, mientras que algunas rutas de transporte público modificarán sus trayectos.

Anuncio de Setran sobre modificaciones en trayectos del transporte público en el marco del 8M. X / @TransporteJal

¿Qué vialidades y rutas serán afectadas este 8 de marzo?

Debido a los contingentes que saldrán a marchar mañana 8 de marzo desde las 12:00 horas, la Avenida Chapultepec permanecerá cerrada desde Ignacio Luis Vallarta hasta la Glorieta Niños Héroes (renombrada popularmente como la Glorieta de las y los desaparecidos).

Debido a esto, las siguientes rutas de transporte público modificarán temporalmente sus trayectos:

T10

T10-C01

T10-C02

T09-C1

T09-C2

C74

C127

C34

Otras afectaciones

Este mismo 8 de marzo, pero desde las 06:30 horas , se realizarán dos carreras en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que mantendrá las siguientes vialidades cerradas de manera temporal:

Avenida México, desde Luis Pérez Verdia hasta Juan Palomar y Arias; y desde la glorieta de este punto hasta Ignacio Luis Vallarta, extendiéndose un breve tramo de esta vía, casi a la altura de la Glorieta de la Minerva

Desde el Parque de las Niñas y los Niños, por Juan Pablo II y Avenida Hidalgo, hasta Allende

Vialidades afectadas por carreras en la ZMG. X / @TransporteJal

Las rutas de transporte público que se verán afectadas por estos eventos deportivos de manera temporal:

C109

C110 dos vías

C140

Ruta 1 de MiTransporte Tren Ligero

C01

C107

C119 Circuito

C123-V1

C123-V2

T06-2

T08-C01

T18 Terranova

C72

C73

C81

C82

C84

C85

C88

C121-A

C136

T08

T08-C01

T08-C02

T16A-C01

T16B

T16B-1

T16B-C01

T16B-C03

T16B-C04

T16B-C05

T16B-C06

T16B-C07

T16B-C08

V04 de la ruta López Mateos

