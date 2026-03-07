La Secretaría de Transporte en Jalisco publicó desde su cuenta oficial en redes sociales que, debido a marchas que se prevén este domingo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, algunas avenidas de la zona centro de Guadalajara permanecerán cerradas, mientras que algunas rutas de transporte público modificarán sus trayectos. Debido a los contingentes que saldrán a marchar mañana 8 de marzo desde las 12:00 horas, la Avenida Chapultepec permanecerá cerrada desde Ignacio Luis Vallarta hasta la Glorieta Niños Héroes (renombrada popularmente como la Glorieta de las y los desaparecidos).Debido a esto, las siguientes rutas de transporte público modificarán temporalmente sus trayectos:Este mismo 8 de marzo, pero desde las 06:30 horas, se realizarán dos carreras en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que mantendrá las siguientes vialidades cerradas de manera temporal: Las rutas de transporte público que se verán afectadas por estos eventos deportivos de manera temporal:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF