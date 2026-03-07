Sábado, 07 de Marzo 2026

Jalisco | 8M

Transporte público modificará rutas por marchas este 8M en Guadalajara

Te diremos qué rutas y vialidades prevén afectaciones este domingo 8 de marzo

Por: Fabián Flores

Setran advirtió que los cierres comenzarán a partir de las 19:00 horas de este sábado. X / @TransporteJal

Setran advirtió que los cierres comenzarán a partir de las 19:00 horas de este sábado. X / @TransporteJal

La Secretaría de Transporte en Jalisco publicó desde su cuenta oficial en redes sociales que, debido a marchas que se prevén este domingo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, algunas avenidas de la zona centro de Guadalajara permanecerán cerradas, mientras que algunas rutas de transporte público modificarán sus trayectos.

 Anuncio de Setran sobre modificaciones en trayectos del transporte público en el marco del 8M. X / @TransporteJal
Anuncio de Setran sobre modificaciones en trayectos del transporte público en el marco del 8M. X / @TransporteJal

¿Qué vialidades y rutas serán afectadas este 8 de marzo?

Debido a los contingentes que saldrán a marchar mañana 8 de marzo desde las 12:00 horas, la Avenida Chapultepec permanecerá cerrada desde Ignacio Luis Vallarta hasta la Glorieta Niños Héroes (renombrada popularmente como la Glorieta de las y los desaparecidos).

Debido a esto, las siguientes rutas de transporte público modificarán temporalmente sus trayectos:

  • T10
  • T10-C01
  • T10-C02
  • T09-C1
  • T09-C2
  • C74
  • C127
  • C34

Otras afectaciones

Este mismo 8 de marzo, pero desde las 06:30 horas, se realizarán dos carreras en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que mantendrá las siguientes vialidades cerradas de manera temporal:

  • Avenida México, desde Luis Pérez Verdia hasta Juan Palomar y Arias; y desde la glorieta de este punto hasta Ignacio Luis Vallarta, extendiéndose un breve tramo de esta vía, casi a la altura de la Glorieta de la Minerva
  • Desde el Parque de las Niñas y los Niños, por Juan Pablo II y Avenida Hidalgo, hasta Allende
Vialidades afectadas por carreras en la ZMG. X / @TransporteJal 
Vialidades afectadas por carreras en la ZMG. X / @TransporteJal 
 Vialidades afectadas por carreras en la ZMG. X / @TransporteJal
Vialidades afectadas por carreras en la ZMG. X / @TransporteJal

Las rutas de transporte público que se verán afectadas por estos eventos deportivos de manera temporal:

  • C109
  • C110 dos vías
  • C140
  • Ruta 1 de MiTransporte Tren Ligero
  • C01
  • C107
  • C119 Circuito
  • C123-V1
  • C123-V2
  • T06-2
  • T08-C01
  • T18 Terranova
  • C72
  • C73
  • C81
  • C82
  • C84
  • C85
  • C88
  • C121-A
  • C136
  • T08
  • T08-C01
  • T08-C02
  • T16A-C01
  • T16B
  • T16B-1
  • T16B-C01
  • T16B-C03
  • T16B-C04
  • T16B-C05
  • T16B-C06
  • T16B-C07
  • T16B-C08
  • V04 de la ruta López Mateos

FF

