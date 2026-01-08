De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este jueves 08 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Regular, unas más como Mala y otras como Muy Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 62 puntos IMECA

Santa Anita: 99 puntos IMECA

Las Pintas: 120 puntos IMECA

Miravalle: 106 puntos IMECA

Tlaquepaque: 88 puntos IMECA

Oblatos: 104 puntos IMECA

Santa Fe: 102 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Disfruta actividades al aire libre

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

