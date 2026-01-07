Esperan más de 2 millones de personas en fiestas de Santos Reyes de Cajititlán

Este año se esperan más de 2 millones de personas en las festividades de los Santos Reyes de Cajititlán, las cuales se realizan del 31 de diciembre al 8 de enero. El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, explicó que hasta el momento se tiene el registro de más de 400 mil asistentes.

"Ya estamos rebasando en este momento las 400 mil personas y falta todavía el fin de semana con más efervescencia", detalló.

Explicó que este miércoles a la peregrinación asistieron más de 15 mil personas; además, señaló que estas fiestas dejan una importante derrama económica a la localidad, principalmente a los vendedores de comida, restaurantes, comerciantes.

"Tenemos 250 puestos distribuidos donde el 80 por ciento se está beneficiando al comercio local; sí vienen comerciantes de otros lugares, bienvenidos, pero sobre todo se está apoyando a los comerciantes locales que venden comida, que venden dulces, que venden artesanías y que venden artículos propios", añadió.

El presidente municipal aseguró que este año la celebración a los Santos Reyes en Cajititlán está más organizada, preparada con más anticipación y con la participación de diferentes autoridades municipales, estatales y federales.

"Tenemos un centro de mando con 300 personas de planta; ya tuvimos espectáculos el fin de semana que estuvieron con saldo blanco", dijo.

Implementan operativo vial

El Gobierno de Tlajomulco, a través de la Dirección de Movilidad, informó que se implementó un operativo especial de seguridad vial con motivo de la tradicional celebración de los Santos Reyes en Cajititlán.

Como parte de este dispositivo, se instalaron ocho filtros de control vial en puntos estratégicos de la localidad, los cuales operarán en un horario de 07:00 a 00:00 horas , con el objetivo de salvaguardar la integridad de peatones y peregrinos, mantener el orden y agilizar la circulación vehicular durante los días de mayor afluencia.

La Dirección de Movilidad ejecutó cierres viales parciales y temporales en la zona centro de Cajititlán, a fin de permitir el desarrollo de los recorridos tradicionales, tanto diurnos como vespertinos. Este miércoles 7 de enero será el día con mayor concentración de visitantes , por lo que se reforzará la presencia operativa y los dispositivos de control vial.

Para facilitar la movilidad interna, el ingreso vehicular de residentes de Cajititlán se realizará mediante tarjetón, con el propósito de mantener la fluidez en las vialidades.

En el caso de los visitantes, se informó que deberán estacionar sus vehículos únicamente en espacios autorizados, a fin de evitar infracciones o el retiro de automóviles que obstruyan la circulación. Para ello, se han habilitado al menos 44 espacios de estacionamiento autorizados en la zona.

