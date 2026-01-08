Caen tres sudamericanos ligados a casos de extorsión

Tres presuntos extorsionadores de origen sudamericano fueron detenidos en Guadalajara y Zapopan gracias a un operativo interinstitucional que involucró a la Policía de Jalisco, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Metropolitana.

La acción se realizó con base en un análisis de inteligencia desarrollado por las autoridades locales para enfrentar los delitos asociados a los préstamos “gota a gota” y las “rifas colombianas”, métodos ilegales que afectan gravemente a las familias tapatías.

El operativo, que se llevó a cabo por órdenes del Gobernador Pablo Lemus, permitió dar resultados positivos tras un minucioso rastreo de incidentes y reportes ciudadanos. En un primer caso, las autoridades capturaron a dos sujetos en la Colonia Valle de los Molinos, en Zapopan. Estos individuos, identificados como colombianos, fueron señalados por los vecinos como presuntos extorsionadores que cobraban dinero mediante engaños. Al verificar sus identidades, se comprobó que no tenían la documentación necesaria para acreditar su estancia legal en el país, por lo que fueron remitidos al INM para los trámites migratorios correspondientes.

En otro operativo realizado en el Mercado de Abastos, fue detenido un hombre presuntamente de origen venezolano, quien también estaba vinculado a prácticas de extorsión. Este individuo, al igual que los otros detenidos, no pudo demostrar su legal estancia en México, lo que llevó a su remisión a las autoridades migratorias.

Los tres detenidos —Arturo “N” (31 años), Andrés “N” (38 años) y Dainer “N” (21 años)— continuarán su proceso legal con el INM, mientras las autoridades investigan su posible conexión con otros delitos relacionados en la región.

ANTECEDENTES

Delitos recientes relacionados con los sudamericanos