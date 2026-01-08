Jueves, 08 de Enero 2026

Caen tres sudamericanos ligados a casos de extorsión

Dos colombianos y un venezolano fueron detenidos tras un operativo conjunto; son señalados de hacer cobros de dinero mediante engaños

Por: El Informador

Dos ciudadanos colombianos fueron detenidos en Valle de los Molinos, en Zapopan. ESPECIAL

Tres presuntos extorsionadores de origen sudamericano fueron detenidos en Guadalajara y Zapopan gracias a un operativo interinstitucional que involucró a la Policía de Jalisco, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Metropolitana.

La acción se realizó con base en un análisis de inteligencia desarrollado por las autoridades locales para enfrentar los delitos asociados a los préstamos “gota a gota” y las “rifas colombianas”, métodos ilegales que afectan gravemente a las familias tapatías.

El operativo, que se llevó a cabo por órdenes del Gobernador Pablo Lemus, permitió dar resultados positivos tras un minucioso rastreo de incidentes y reportes ciudadanos. En un primer caso, las autoridades capturaron a dos sujetos en la Colonia Valle de los Molinos, en Zapopan. Estos individuos, identificados como colombianos, fueron señalados por los vecinos como presuntos extorsionadores que cobraban dinero mediante engaños. Al verificar sus identidades, se comprobó que no tenían la documentación necesaria para acreditar su estancia legal en el país, por lo que fueron remitidos al INM para los trámites migratorios correspondientes.

En otro operativo realizado en el Mercado de Abastos, fue detenido un hombre presuntamente de origen venezolano, quien también estaba vinculado a prácticas de extorsión. Este individuo, al igual que los otros detenidos, no pudo demostrar su legal estancia en México, lo que llevó a su remisión a las autoridades migratorias.

Los tres detenidos —Arturo “N” (31 años), Andrés “N” (38 años) y Dainer “N” (21 años)— continuarán su proceso legal con el INM, mientras las autoridades investigan su posible conexión con otros delitos relacionados en la región.

ANTECEDENTES

Delitos recientes relacionados con los sudamericanos

  • Desarticulación de banda de rifas fraudulentas (junio 2025): Se identificó a una red que operaba en estacionamientos de centros comerciales, vendiendo boletos de rifas falsas o sin premios, utilizando a 18 personas como víctimas de trata.
  • Secuestro de colombianos en Tlajomulco (julio 2025): Cinco colombianos, presuntamente miembros de una red de préstamos “gota a gota”, fueron secuestrados. Cuatro fueron liberados y regresaron a su país.
  • Detención de cuatro implicados en préstamos “gota a gota” (agosto 2025): Cuatro personas, tres colombianos y una mexicana, fueron detenidas por su vínculo con una red de préstamos ilegales.
  • Secuestro de familia (enero 2026): Una familia colombiana fue secuestrada por delincuentes en Tonalá, quienes les interrogaron sobre su vinculación con los préstamos “gota a gota”. Fueron liberados al no encontrar pruebas relacionadas con estos delitos. Tres de los secuestrados, con situación migratoria vencida, regresaron a Colombia por su voluntad.

