La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) informó hoy que hasta el momento se han entregado más de 320 mil plásticos de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco y se tienen registrados 517 mil trámites.

Priscila Franco, titular de la dependencia, explicó que se eliminaron algunos requisitos para que la activación fuera más rápida.

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Se facilita la entrega de tarjetas Al Estilo Jalisco

“Hemos simplificado el proceso; incluso quienes hicieron al principio el trámite tenían que cargar su INE, hacer la selfie y muchas veces se quedaba trabado en algunas ocasiones, y hemos eliminado estos pasos para que se haga directamente en los módulos”, comentó.

La funcionaria estatal detalló que en los módulos se está realizando la activación de los nuevos plásticos y también de las tarjetas anteriores, y también anunció que a partir del 1 de abril comenzarán a operar módulos en las oficinas de la dependencia.

Se podrán utilizar las tarjetas anteriores

Comentó que las personas que cuentan con los anteriores plásticos podrán utilizarlos y quienes hagan por primera vez la solicitud podrán acceder a los nuevos plásticos.

Explicó que los estudiantes, independientemente de donde estudien, tienen que hacer su activación de tarifa preferencial y hacer la activación de la tarifa preferencial de 5 pesos que se había anunciado para los estudiantes.

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Módulos de tarjetas Al Estilo Jalisco estarán abiertos en vacaciones

Asimismo, Priscila Franco comentó que los módulos permanecerán abiertos durante vacaciones, para que los estudiantes puedan realizar los trámites, excepto los días de Semana Santa.

Para tramitar la tarjeta de estudiante se requiere el comprobante de estudios de alguna escuela pública y privada y la CURP. Si son menores de edad, es necesario que los acompañe mamá o papá para realizar el trámite.

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AS