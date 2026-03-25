La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo jueves 26 de marzo de este 2026 habrá cierres viales en el municipio debido a que se realizará la Vía RecreActiva Zapopan.

Los cierres se realizarán de 9:00 a 23:59 pm, mismos que se habilitarán una vez que las y los participantes pasen por las avenidas.

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Cierres viales en Zapopan por Vía RecreActiva

Movilidad Zapopan anunció que se cerrarán las siguientes avenidas:

Avenida Independencia.

Avenida Hidalgo.

Avenida Tesistán.

Avenida Santa Margarita.

Avenida del Servidor Público.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan

De igual forma te compartimos el mapa de los cierres:

Celebran primer aniversario de la Vía RecreActiva Zapopan

La Vía RecreActiva Zapopan y el Gobierno del municipio invitan a participar en la próxima rodada de la Vía Nocturna de Zapopan que se realizará el jueves 26 de marzo de este 2026.

El recorrido tiene el objetivo de celebrar el primer aniversario de la Vía Nocturna Zapopan al visitar el centro cultural y de negocios, Tequila Lab, que funciona como un polo de atracción para público local, nacional e internacional, el cual se localiza al lado del museo de Jalisco Paseo Interactivo (JAPI).

Serán 14 kilómetros de recorrido y para poder participar es necesario registrarte a través del siguiente enlace: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanMar26

Ruta de la Vía RecreActiva Zapopan del 26 de marzo

La rodada seguirá la siguiente ruta con salida del Parque de las Niñas y los Niños

Juan Pablo II

Avenida Hidalgo

Constitución

Avenida Tesistán

Avenida Sta. Margarita

Avenida del Servidor Público

Llegada a Tequila Lab; aquí la ruta es de regreso

Avenida del Servidor Público

P. Valle Real

Avenida del Servidor Público

Avenida Sta. Margarita

Avenida Tesistán

Independencia

Industria

Juan Pablo II

Llegada a la meta en el Parque de las Niñas y los Niños a las 12:00 pm

CORTESÍA/ Facebook/ Vía RecreActiva Zapopan

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