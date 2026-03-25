La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo jueves 26 de marzo de este 2026 habrá cierres viales en el municipio debido a que se realizará la Vía RecreActiva Zapopan.Los cierres se realizarán de 9:00 a 23:59 pm, mismos que se habilitarán una vez que las y los participantes pasen por las avenidas.Movilidad Zapopan anunció que se cerrarán las siguientes avenidas: De igual forma te compartimos el mapa de los cierres:La Vía RecreActiva Zapopan y el Gobierno del municipio invitan a participar en la próxima rodada de la Vía Nocturna de Zapopan que se realizará el jueves 26 de marzo de este 2026.El recorrido tiene el objetivo de celebrar el primer aniversario de la Vía Nocturna Zapopan al visitar el centro cultural y de negocios, Tequila Lab, que funciona como un polo de atracción para público local, nacional e internacional, el cual se localiza al lado del museo de Jalisco Paseo Interactivo (JAPI).Serán 14 kilómetros de recorrido y para poder participar es necesario registrarte a través del siguiente enlace: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanMar26La rodada seguirá la siguiente ruta con salida del Parque de las Niñas y los NiñosLlegada a Tequila Lab; aquí la ruta es de regresoLlegada a la meta en el Parque de las Niñas y los Niños a las 12:00 pm* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA