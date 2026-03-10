Luego de que en diciembre y enero pasado, el Estado de Jalisco registrara una caída en los puestos de trabajo, en febrero se registró una recuperación.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en febrero de 2024 fueron creados 5 mil 424 puestos de trabajo, una cifra menor comparada con los 15 mil 132 empleos del año pasado.

Tan solo al cierre de febrero se tenían registrados dos millones 56 mil 179 trabajadores asegurados contra los dos millones 50 mil 755 que se tenían al cierre de enero pasado. De esta manera, Jalisco revertió la tendencia de caída en la generación de empleos.

En enero pasado se perdieron 3 mil 120 empleos formales y en diciembre la cifra fue de 20 mil 264 puestos de trabajo. Al cierre de 2024, en el Estado se crearon 27 mil 794 puestos de trabajo, lo que representa la peor cifra desde 2020, cuando se registró la pandemia del Covid-19.

Para este 2026, el Centro Empresarial de Jalisco estima la generación de 26 mil fuentes de trabajo, la más baja de los últimos años.

"Si se impulsa la formalización, se fortalecen las micro y pequeñas empresas y se alinean incentivos adecuados, la generación total del empleo podría superar la cifra de 2025, que fue de más de 27 mil puestos de trabajo", dijo Raúl Flores López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

