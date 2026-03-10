Este 10 de marzo, a las 09:30 horas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), desde el perfil oficial en X (@AireySaludAMG) reportó la desactivación de la alerta atmosférica que entró en vigor el pasado lunes tras un incendio en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque.

Las autoridades han declarado que el incendio que consumió una nave industrial en la localidad mencionada ha sido extinguido.

Las colonias beneficiadas con este nuevo anuncio son:

Toluquilla

Lomas del Cuatro

Artesano

La Llave

El Vergel

La Ladrillera

La Guadalupana

Paseos del Lago

La Duraznera

Las Liebres

Detalles del incendio en San Martín de las Flores

Previo a las 07:00 horas del 9 de marzo, se suscitó un incendio en una nave industrial de la colonia San Martín de las Flores, en Tlaquepaque.

Elementos de Protección Civil Jalisco, en coordinación con bomberos metropolitanos, atendieron el siniestro presentado en una presunta empresa productora de insumos de repostería.

Según autoridades en el sitio, el fuego se propagó en un 60 % de la nave industrial y no se reportaron personas lesionadas.

Luego de presentarse esta emergencia, Semadet anunció la entrada en vigor, desde las 08:00 horas, de la alerta atmosférica en Tlaquepaque, misma que hoy fue desactivada.

