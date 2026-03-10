La Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Campus Guadalajara se posicionó este martes 10 de marzo como el epicentro del diálogo ético en la región, al inaugurar la Cátedra Universitaria en Dignidad Humana y dar inicio al Seminario en Derechos Humanos y Cultura de Paz 2026.

El evento reunió a una pluralidad de voces: academia, gobierno, colectivos y sociedad civil, consolidando un esfuerzo de vinculación estratégica liderado por la Coordinación de Responsabilidad Social, a cargo del Mtro. Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez y la Mtra. Olga Alonso.

Trascender las aulas e incidir directamente en la realidad jalisciense

Su gestión ha sido clave para articular este espacio de encuentro que busca trascender las aulas e incidir directamente en la realidad jalisciense. El momento cumbre del acto protocolario estuvo a cargo del Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, Rector del Sistema UNIVA, quien durante la declaratoria inaugural ofreció un mensaje contundente sobre el papel de la universidad católica ante la crisis humanitaria global.

“En este contexto mundial, hablar de Derechos Humanos es un acto de coherencia con nuestra fe y dignidad”.

"No podemos ser espectadores del dolor", aseveró el Rector, instando a la comunidad universitaria a no permanecer indiferente.

Subrayó que "la educación es el camino más poderoso para cultivar una cultura de paz" e invitó a los presentes a la acción pragmática: "Aprendamos a trabajar en aquello que sabemos hacer". Para lograrlo, el Padre Rector estableció tres compromisos esenciales que deben guiar el actuar institucional y personal:

Ver con el corazón.

Pensar con claridad.

Actuar.

Cualquier transformación social comienza desde el interior

Asimismo, enfatizó que cualquier transformación social comienza desde el interior: "Debemos encontrar la paz con uno mismo, porque si no estoy en paz conmigo mismo, será difícil dar el siguiente paso". La ceremonia contó con la presencia de la Mtra. Luz del Carmen Godínez González, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quien respaldó la iniciativa, y de la Dra. Yadira Robles Irazoqui, Directora del Campus Guadalajara, quien dio la bienvenida a las instituciones aliadas.

El Seminario, que se extenderá hasta abril, inició con ponencias de alto nivel a cargo de Esmeralda Quirino Ramírez (CIDES A.C.) y el Mtro. Edgar Ayón González, abordando temas de inclusión y justicia restaurativa.

Con esta Cátedra, UNIVA Guadalajara reafirma su liderazgo social, demostrando que la formación académica de excelencia es inseparable del compromiso humanista.

