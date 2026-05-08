SEP cambia el calendario escolar: ¿Cuándo salen de vacaciones de verano en Jalisco? Esta es la fecha EXACTA

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó cambios en el calendario escolar 2025-2026, por lo que el cierre del ciclo tendrá ajustes que impactarán a miles de estudiantes y familias en todo México, incluido Jalisco. Para madres, padres y tutores, es importante tomar nota de la nueva fecha: el viernes 5 de junio de 2026 será el último día de clases ordinarias para los alumnos.

La explicación del cambio en el calendario

El cambio de la SEP responde a dos factores que impactarán a nivel nacional. En primer lugar, las condiciones del clima registradas en diversas regiones del país, las cuales representan un riesgo para la salud de niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas. Al menos esa fue la explicación de la secretaría en un video divulgado ayer jueves.

La compleja logística que implicará la Copa Mundial de la FIFA 2026 también influyó en la decisión. Guadalajara, Jalisco, como una de las sedes oficiales del torneo, requerirá medidas especiales para evitar afectaciones en la movilidad y reforzar la seguridad durante el próximo mes de junio.

La SEP, en coordinación con autoridades estatales, tomó esta decisión con el objetivo de proteger la integridad de los estudiantes y facilitar la movilidad urbana durante el tiempo que dure la competencia de futbol.

El acuerdo fue formalizado durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). Mediante el Boletín 161, se oficializaron estos ajustes que modificarán la planeación de miles de familias en la Entidad.

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El último día de clases en Jalisco y el cierre del ciclo escolar

La fecha exacta: será a partir del 5 de junio en Jalisco que los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) comenzarán su esperado periodo vacacional de verano. Sin embargo, el personal docente y administrativo continuará trabajando en los planteles.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que las labores administrativas de cierre y evaluación concluirán oficialmente hasta el 12 de junio. Esto asegura que las calificaciones se procesen correctamente y sin contratiempos.

Además, se anunció que el Consejo Técnico Escolar (CTE), originalmente programado para el 29 de mayo, se recorrerá al 8 de junio. Los maestros utilizarán esa semana para cerrar el ciclo lectivo ya sin la presencia de alumnos en las aulas.

El receso escolar para el personal docente concluirá el 10 de agosto, fecha en la que iniciarán las sesiones intensivas de preparación rumbo al nuevo ciclo escolar.

En el caso de los estudiantes, se prevé que el regreso a clases para comenzar el nuevo curso sea el 31 de agosto, aunque la fecha aún está sujeta a confirmación oficial.

Fechas clave del nuevo calendario escolar de la SEP

El adelanto de las vacaciones de verano significa que los niños y adolescentes estarán mucho más tiempo en casa. Esto coincidirá con los días en que el Estadio AKRON (denominado Estadio Guadalajara para el Mundial 2026) reciba a miles de aficionados internacionales.

Para que esta modificación de la SEP no te tome por sorpresa y puedas organizar tus tiempos, aquí te dejamos las fechas clave del nuevo calendario escolar:

Último día de clases ordinarias: Viernes 5 de junio de 2026.

Viernes 5 de junio de 2026. Cierre administrativo y evaluación: Del 8 al 12 de junio de 2026.

Del 8 al 12 de junio de 2026. Fin del receso escolar para docentes: 10 de agosto de 2026, fecha en que inician las sesiones intensivas del CTE.

10 de agosto de 2026, fecha en que inician las sesiones intensivas del CTE. Arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027: Lunes 31 de agosto de 2026 en todas las escuelas públicas y privadas.

¿Cómo afectará el Mundial 2026 a la educación en Jalisco?

La llegada de un evento deportivo de talla internacional como el Mundial 2026 al Estado exige adaptaciones drásticas en la vida cotidiana de la metrópoli. Las autoridades priorizaron la seguridad de los menores ante la inminente llegada masiva de turistas extranjeros.

Con el gran Fan Fest de la FIFA programado para iniciar el 11 de junio en el centro histórico tapatío, el tráfico y la movilidad representarán un verdadero reto. Al adelantar el fin de cursos, se reduce la carga vehicular en "horas pico".

A pesar de salir antes, la SEP garantizó que este recorte de días en las aulas no afectará el nivel académico.

Como recomendación final para los padres de familia, es fundamental mantenerse atentos a los canales oficiales de la SEP, así como de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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