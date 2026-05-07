A solo unas semanas de que arranque la Copa Mundial 2026, la FIFA dio a conocer una noticia relevante en materia de coleccionismo: la federación firmó un acuerdo de licencia exclusivo a largo plazo con Fanatics, el cual permitirá a Topps —propiedad de la marca— producir calcomanías, estampas y juegos coleccionables para la máxima justa de futbol y otros eventos.

Este acuerdo entrará en vigor en 2031, por lo que el Mundial de 2030 sería el último con el álbum Panini y el que está por comenzar, el penúltimo, pues se pondría fin a la larga colaboración entre la FIFA y la editorial italiana en este sector, de acuerdo con The Athletic.

Según el medio, Panini inicialmente consideró vender la compañía en 2025, hecho que en ese diario se documentó en diciembre del año pasado, pero no se sabe más al respecto hasta el momento.

La historia de Panini como el principal distribuidor de álbumes y estampas con licencia de la FIFA se remonta al Mundial de México 1970, si bien la excepción fue el Mundial de Estados Unidos 1994.

En un comunicado divulgado hoy por la FIFA, se anunció que la Federación y Fanatics "acaban de ampliar su ya fructífero y diversificado marco de colaboración comercial al firmar un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo —surtirá pleno efecto en 2031— para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos".

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Nuevos coleccionables y apuesta por el futbol juvenil

La FIFA señaló que "gracias a esta colaboración, se ofrecerán a los aficionados nuevos productos, como el programa de parches de camisetas, que incluirá los de jugadores debutantes. Estos parches se integrarán en cartas coleccionables a partir de 2031. Fanatics Collectibles se encargará del diseño y desarrollo de todos los productos, que fabricará la marca Topps".

Indicó que, como parte del acuerdo, y mientras esté en vigor, "Fanatics acercará la magia del deporte rey a jóvenes de todos los rincones del mundo y ayudará a fomentar el futbol juvenil a escala global mediante la distribución gratuita de coleccionables por un valor superior a 150 millones de dólares".

Explicó el tema comercial detrás de este acuerdo, pues la FIFA "organiza diversos torneos internacionales, por lo que llega a aficionados de todo el mundo. Esto supone una notable fuente de ingresos comerciales que, como siempre, se reinvierten en el futbol".

Topps refuerza su presencia en el mercado

Al final, dijo que desde que pasó a integrar Fanatics en 2022, Topps se ha consolidado como referente en productos innovadores que suponen una mejora en la experiencia de los coleccionistas. La empresa fue responsable, con gran éxito, de la iniciativa pionera del parche para jugadores debutantes en la MLB, la NBA, la NFL, la WWE, la F1 y la MLS. También diseñó distintivos para jugadores destacados, como el Gold Logoman de la MLB y el Honors Gold Shield de la NFL. Topps también ha incorporado a su oferta nuevos objetos de colección y recuerdos utilizados en los partidos.

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