A continuación, te presentamos todos los detalles del clima que debes conocer para planificar tus actividades al aire libre sin contratiempos ni sorpresas desagradables en la ciudad.

El termómetro no cede en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Este viernes 8 de mayo de 2026, los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentarán una jornada marcada por el intenso calor y la radiación. Según los reportes meteorológicos más recientes, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados durante la tarde, exigiendo precaución a los ciudadanos .

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla que la temperatura mínima registrada por la mañana fue de 16 grados centígrados. Aunque el ambiente matutino ofreció un ligero respiro a los tapatíos, la radiación solar incrementará rápidamente con el paso de las horas, elevando la sensación térmica.

¿Por qué estamos experimentando estas condiciones tan extremas? Nos encontramos en uno de los meses históricamente más cálidos para Jalisco, donde los sistemas de alta presión atrapan el aire caliente sobre la región, limitando la formación de nubosidad densa y favoreciendo el aumento sostenido de las temperaturas.

Sin embargo, el pronóstico de El Informador revela un dato curioso para el día de hoy: existe una ligera probabilidad de lluvia por la mañana y tarde. Esta condición, acompañada de una humedad del 15 por ciento, podría generar una sensación térmica bastante bochornosa en la ciudad.

¿Qué nos espera para el fin de semana en los municipios de Jalisco?

Si tienes planes para salir a pasear a Zapopan o disfrutar de un recorrido gastronómico por el centro de Tlaquepaque, debes saber que el sábado 9 de mayo mantendrá la tendencia cálida . Se espera una máxima de 35 grados centígrados con cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día.

Para el domingo 10 de mayo, el clima podría dar un giro sumamente interesante para quienes celebran en familia. Las proyecciones meteorológicas indican una temperatura máxima de 34 grados, pero con una mayor probabilidad de lluvias ligeras durante la tarde , por lo que será ideal tomar precauciones si comes fuera.

Es importante destacar que estas precipitaciones aisladas no lograrán disminuir drásticamente el calor acumulado en el pavimento, pero sí podrían refrescar ligeramente el ambiente nocturno . Esto dejará la temperatura mínima en 18 grados centígrados para cerrar el fin de semana de una manera mucho más agradable y llevadera.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir al clima de hoy y el fin de semana

Ante este panorama de altas temperaturas y una alerta por radiación UV extrema en la región, es fundamental tomar medidas preventivas inmediatas. Aquí te presentamos una lista de recomendaciones clave para proteger tu salud, cuidar tu piel y mantener a salvo a tu familia durante estos días tan calurosos:

- Hidratación constante y adecuada: Bebe al menos dos litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed en el momento. Esto es vital para evitar un peligroso golpe de calor en las horas pico, especialmente si utilizas el transporte público o caminas por el centro.

- Protección solar obligatoria: Aplica un bloqueador dermatológico con FPS 50+ cada cuatro horas sin excepción. Esta medida es indispensable, sobre todo si visitas lugares abiertos, turísticos o recreativos como el Lago de Chapala, la Barranca de Huentitán o los diversos parques urbanos de la metrópoli.

- Ropa inteligente y adecuada: Utiliza prendas fabricadas con algodón, opta por colores claros y prefiere la manga larga. Estas características te ayudarán a reflejar los intensos rayos del sol, permitiendo que tu piel respire y manteniendo tu cuerpo fresco en todo momento durante tus trayectos diarios.

- Evita la exposición directa al sol: Limita tus actividades físicas al aire libre estrictamente entre las 11:00 y las 16:00 horas, el periodo de mayor intensidad ultravioleta. Mantente siempre informado sobre las actualizaciones del clima en nuestros canales oficiales para que nada arruine tus planes en la ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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