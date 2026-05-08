El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 8 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas.

¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 8 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas con 115 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 58 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 104 puntos IMECA Mala Country 79 puntos IMECA Aceptable Oblatos 86 puntos IMECA Aceptable Centro 79 puntos IMECA Aceptable Tlaquepaque 68 puntos IMECA Aceptable Águilas 78 puntos IMECA Aceptable Las Pintas 115 puntos IMECA Mala Miravalle 103 puntos IMECA Mala Santa Fe 103 puntos IMECA Mala Santa Margarita 58 puntos IMECA Aceptable Santa Anita 86 puntos IMECA Aceptable Loma Dorada 107 puntos IMECA Mala

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¿Hay contingencia hoy 8 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este viernes 8 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Santa Margarita; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 103 puntos IMECA en Miravalle.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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